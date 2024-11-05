Son dakika: Bahçeli "Teklifimde ısrarlıyım" diyerek açıkladı: Teröristbaşı DEM Grubuna gelip tasfiyeyi açıklasın

"TÜRKİYE DEMEKTEN VAZGEÇMEYİZ"

Ayrılmaz kardeşlikten kopmayız. Birbirimizden hangi oyunu oynarlarsa oynasınlar tek bir milletin ruhuyuz. O da Türk milletidir. Şuur ve gurur doluyuz. Türkiye demekten vazgeçmeyiz.

Önemli olan akıl sahibi olmak değil. Aklın doğru zamanda kullanılmasıdır. Akıl hazır olmayınca gözün görmesi mümkün değil. Çoğaldıkça değeri artan tek şey akıldır. Ortak payda kuramamış, ortak bir geleceğin rotasına giremeyenlerin dağılması kaçınılmazdır.

Milletin hiçbir ferdini kökeni ne olursa olsun kimseyi ayırmıyor ve öteki görmüyoruz.