Video Türkiye Bahçeli "Teklifimde ısrarlıyım" diyerek açıkladı: Teröristbaşı DEM Grubuna gelip tasfiyeyi açıklasın
Bahçeli

Bahçeli "Teklifimde ısrarlıyım" diyerek açıkladı: Teröristbaşı DEM Grubuna gelip tasfiyeyi açıklasın

05.11.2024 | 11:46

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Türkiye Yüzyılı'nda terörün kökünün kazınacağını söyleyen Bahçeli, İmralı çağrısını yineleyerek "Teröristbaşı terörün bittiğini, PKK'nın lağvediliğini söyleyecekse haydi DEM Grubu'na gelsin, bunları söylesin. Teklifimde ısrarlıyım." ifadelerini kullandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Bahçeli: 'Ekrem İmamoğlu Beyin siyasetini tasvip etmediğim için görüşmeyi uygun bulmuyorum!'

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bahçeli: Türkiye Yüzyılı için tek seçenek Erdoğan 03:40
Bahçeli: "Türkiye Yüzyılı için tek seçenek Erdoğan" 05.11.2024 | 12:14
Bahçeli Teklifimde ısrarlıyım diyerek açıkladı: Teröristbaşı DEM Grubuna gelip tasfiyeyi açıklasın 49:14
Bahçeli "Teklifimde ısrarlıyım" diyerek açıkladı: Teröristbaşı DEM Grubuna gelip tasfiyeyi açıklasın 05.11.2024 | 11:46
Bahçeli: ’Ekrem İmamoğlu Beyin siyasetini tasvip etmediğim için görüşmeyi uygun bulmuyorum!’ 00:38
Bahçeli: 'Ekrem İmamoğlu Beyin siyasetini tasvip etmediğim için görüşmeyi uygun bulmuyorum!' 05.11.2024 | 11:41
SON DAKİKA | MSB, PKK’nın zorla kaçırdığı çocuk yaştaki teröristlerin itirafları yayınladı 06:02
SON DAKİKA | MSB, PKK’nın zorla kaçırdığı çocuk yaştaki teröristlerin itirafları yayınladı 02.11.2024 | 16:09
Bakan Göktaş’tan Narin Güran açıklaması: 7 Kasım’da bakanlık avukatları sürece müdahil olacak 41:15
Bakan Göktaş'tan Narin Güran açıklaması: 7 Kasım'da bakanlık avukatları sürece müdahil olacak 02.11.2024 | 13:17
Bakan Bolat: Dış ticarette Cumhuriyet tarihin rekoru kırıldı 02:33
Bakan Bolat: Dış ticarette Cumhuriyet tarihin rekoru kırıldı 02.11.2024 | 10:34
İstanbul’da DEAŞ’a operasyon! 24 kişi tutuklandı 00:49
İstanbul'da DEAŞ'a operasyon! 24 kişi tutuklandı 02.11.2024 | 08:35
İşte MİT’in ilk kez açıkladığı gizli belgeler! Casus Dilber Cavidan kim? 03:07
İşte MİT'in ilk kez açıkladığı gizli belgeler! Casus Dilber Cavidan kim? 01.11.2024 | 13:48
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Terörün siyaseti olmaz, sadece mücadele ediyoruz 03:44
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Terörün siyaseti olmaz, sadece mücadele ediyoruz 01.11.2024 | 12:17
İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurmuştu… İşte o uyuşturucu maddeler… 03:27
İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurmuştu… İşte o uyuşturucu maddeler… 01.11.2024 | 11:07
Gürz-25’ operasyonlarında 37 mağara ve sığınak imha edildi 01:08
Gürz-25' operasyonlarında 37 mağara ve sığınak imha edildi 01.11.2024 | 08:49
Ahmet Özer’in gözaltına alındığı anlar kamerada 02:19
Ahmet Özer'in gözaltına alındığı anlar kamerada 31.10.2024 | 12:15
İşte yüzen havalimanı Milli Uçak Gemisi’nin özellikleri 07:33
İşte yüzen havalimanı Milli Uçak Gemisi'nin özellikleri 31.10.2024 | 10:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gökbey helikopterinin kokpitinde 01:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gökbey helikopterinin kokpitinde 29.10.2024 | 17:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gökbey helikopterine Şehit Mühendis Zahide Güçlü Ekici’nin adını yazdı 01:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gökbey helikopterine Şehit Mühendis Zahide Güçlü Ekici'nin adını yazdı 29.10.2024 | 17:28
Bakan Yerlikaya: TUSAŞ soruşturması devam ediyor 01:42
Bakan Yerlikaya: TUSAŞ soruşturması devam ediyor 29.10.2024 | 16:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı 02:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı 29.10.2024 | 11:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir’de saygı duruşunda bulundu 04:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de saygı duruşunda bulundu 29.10.2024 | 11:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 29 Ekim mesajı 06:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı 29.10.2024 | 10:13
Galatasaray 2-1 Beşiktaş maçı sonrası Muhabir Emre Kaplan’a yumruklu saldırı! İlk görüntüler... 01:38
Galatasaray 2-1 Beşiktaş maçı sonrası Muhabir Emre Kaplan’a yumruklu saldırı! İlk görüntüler... 29.10.2024 | 09:05

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA