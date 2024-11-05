Bahçeli: "Türkiye Yüzyılı için tek seçenek Erdoğan"
Son dakika haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Türkiye Yüzyılı'nda terörün kökünün kazınacağını söyleyen Bahçeli, İmralı çağrısını yineleyerek "Teröristbaşı terörün bittiğini, PKK'nın lağvediliğini söyleyecekse haydi DEM Grubu'na gelsin, bunları söylesin. Teklifimde ısrarlıyım." ifadelerini kullandı.
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