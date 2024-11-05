Video Haber Bahçeli: "Türkiye Yüzyılı için tek seçenek Erdoğan"
Bahçeli:

Bahçeli: "Türkiye Yüzyılı için tek seçenek Erdoğan"

05.11.2024 | 12:14

Son dakika haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Türkiye Yüzyılı'nda terörün kökünün kazınacağını söyleyen Bahçeli, İmralı çağrısını yineleyerek "Teröristbaşı terörün bittiğini, PKK'nın lağvediliğini söyleyecekse haydi DEM Grubu'na gelsin, bunları söylesin. Teklifimde ısrarlıyım." ifadelerini kullandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bahçeli: Türkiye Yüzyılı için tek seçenek Erdoğan 03:40
Bahçeli: "Türkiye Yüzyılı için tek seçenek Erdoğan" 05.11.2024 | 12:14
Bahçeli: ’Ekrem İmamoğlu Beyin siyasetini tasvip etmediğim için görüşmeyi uygun bulmuyorum!’ 00:38
Bahçeli: 'Ekrem İmamoğlu Beyin siyasetini tasvip etmediğim için görüşmeyi uygun bulmuyorum!' 05.11.2024 | 11:41
Başkan Erdoğan, Kırgızistan’da konuştu: İsrail, uluslararası sistemi tehdit ediyor | Video 05:14
Başkan Erdoğan, Kırgızistan'da konuştu: "İsrail, uluslararası sistemi tehdit ediyor" | Video 05.11.2024 | 09:34
69 milyonluk konsere Ankaralılardan tepki! Mansur Yavaş, paraları altyapıya değil konserlere harcıyor | Video 01:52
69 milyonluk konsere Ankaralılardan tepki! "Mansur Yavaş, paraları altyapıya değil konserlere harcıyor" | Video 05.11.2024 | 09:25
Başkan Erdoğan, Kırgız mevkidaşı Caparov tarafından resmi törenle karşılandı | Video 13:47
Başkan Erdoğan, Kırgız mevkidaşı Caparov tarafından resmi törenle karşılandı | Video 05.11.2024 | 09:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek’te 09:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek'te 05.11.2024 | 08:38
Jandarmadan terör operasyonu: 6 şüpheli gözaltında 01:39
Jandarmadan terör operasyonu: 6 şüpheli gözaltında 04.11.2024 | 17:34
Şişli’de öldürülen 6 yaşındaki Şirin’in son görüntüleri ortaya çıktı 00:38
Şişli'de öldürülen 6 yaşındaki Şirin'in son görüntüleri ortaya çıktı 04.11.2024 | 16:50
Kırıkkale’nin Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırıda hayatını kaybetti | Video 03:51
Kırıkkale'nin Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırıda hayatını kaybetti | Video 04.11.2024 | 13:07
Başkan Erdoğan’dan dünyaya Filistin çağrısı! İsrail ile ticareti durdurduk | Video 24:30
Başkan Erdoğan'dan dünyaya Filistin çağrısı! "İsrail ile ticareti durdurduk" | Video 04.11.2024 | 13:05
Memur ve emekli zamları ne kadar olacak? Faruk Erdem cevapladı | Video 12:24
Memur ve emekli zamları ne kadar olacak? Faruk Erdem cevapladı | Video 04.11.2024 | 11:09
Batman Belediyesi’ne kayyum atandı | Video 03:28
Batman Belediyesi'ne kayyum atandı | Video 04.11.2024 | 08:46
Mardin Büyükşehir Belediyesine kayyum atandı | Video 02:35
Mardin Büyükşehir Belediyesine kayyum atandı | Video 04.11.2024 | 08:46
Jandarmaların yürüyüş videosu üzerinden algı operasyonu yapmışlardı! Gerçek ortaya çıktı | Video 02:39
Jandarmaların yürüyüş videosu üzerinden algı operasyonu yapmışlardı! Gerçek ortaya çıktı | Video 03.11.2024 | 15:20
Milletvekili Varank ölümden döndü | Video 00:58
Milletvekili Varank ölümden döndü | Video 03.11.2024 | 08:42
Mustafa Varank kaza geçirdi 00:11
Mustafa Varank kaza geçirdi 02.11.2024 | 21:11
SON DAKİKA | MSB, PKK’nın zorla kaçırdığı çocuk yaştaki teröristlerin itirafları yayınladı 06:02
SON DAKİKA | MSB, PKK’nın zorla kaçırdığı çocuk yaştaki teröristlerin itirafları yayınladı 02.11.2024 | 16:09
Bakan Göktaş’tan Narin Güran açıklaması: 7 Kasım’da bakanlık avukatları sürece müdahil olacak 41:15
Bakan Göktaş'tan Narin Güran açıklaması: 7 Kasım'da bakanlık avukatları sürece müdahil olacak 02.11.2024 | 13:17
İstanbul’da DEAŞ’a operasyon! 24 kişi tutuklandı 00:49
İstanbul'da DEAŞ'a operasyon! 24 kişi tutuklandı 02.11.2024 | 08:35
Fethiye’deki yasa dışı bahis operasyonunda flaş gelişme! CHP’li Başkanın danışmanı tutuklandı 01:32
Fethiye’deki yasa dışı bahis operasyonunda flaş gelişme! CHP’li Başkanın danışmanı tutuklandı 01.11.2024 | 22:50

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA