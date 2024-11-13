Nasuh Mahruki’ye iki suçtan soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Nasuh Mahruki hakkında, "Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "Yargı organlarını aşağılama" suçlamalarıyla hakkında soruşturma başlatıldı.
GÖZALTINA ALINAMADI
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Nasuh Mahruki'nin evine önceki gece polis ekipleri gitti. Mahruki, polislerin evine gittiğini, kendisinin ise o saatte arkadaşlarıyla birlikte akşam yemeğinde olduğuna ve eve gideceğine dair bir paylaşımda bulundu. Ancak Mahruki'nin evine gitmediği ve henüz gözaltına alınamadığı öğrenildi.
YSK ÜYELERİNİ VATANA İHANETTEN YARGILAMAYLA TEHDİT ETTİ
Öte yandan, YSK Başkanı Ahmet Yener'in "Artık dünyada değişim, gelişim, teknoloji en üst düzeyde kullaniliyor. Elektronik oylama sistemi ile ilgili tüm hazırlıklarımızı yaptık. Karar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde." dediği haberi alıntılayan Nasuh Mahruki, "İktidar FETÖ'den aldığı akılla ölülere bile oy kullandırıyor, sayısız yabancıya yasadışı vatandaşlık dağıtıyor ve seçimleri hem CHP'nin yanlış aday göstermesiyle hem de sahtekarlıkla kazanıyor" ifadelerini kullandı.
VATANA İHANETLE SUÇLADI
Birçok çirkin ifadeler kullanan Nasuh Mahruki " Devran değiştiğinde bütün üyeleri vatana ihanetten yargılanacak olan ve Anayasa'yı ihlal etmenin ötesinde Anayasa'yı tağyir, tebdil, ilgadan yani Anayasa'yı kaldırma, bozma ve hükümsüz bırakmadan yani Anayasal Düzeni yürürlükten kaldırma suçlarından yargılanacak olan ve her seferinde benzer suçları fütursuzca işleyen YSK'dan adaletli bir seçim beklemek işbirlikçilik ve ihanet değilse aptallıktır" diyerek Yüksek Seçim Kurulu üyelerini tehdit etti.