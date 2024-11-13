Nasuh Mahruki’ye iki suçtan soruşturma

VATANA İHANETLE SUÇLADI

Birçok çirkin ifadeler kullanan Nasuh Mahruki " Devran değiştiğinde bütün üyeleri vatana ihanetten yargılanacak olan ve Anayasa'yı ihlal etmenin ötesinde Anayasa'yı tağyir, tebdil, ilgadan yani Anayasa'yı kaldırma, bozma ve hükümsüz bırakmadan yani Anayasal Düzeni yürürlükten kaldırma suçlarından yargılanacak olan ve her seferinde benzer suçları fütursuzca işleyen YSK'dan adaletli bir seçim beklemek işbirlikçilik ve ihanet değilse aptallıktır" diyerek Yüksek Seçim Kurulu üyelerini tehdit etti.