Türkiye ile Katar arasında 9 yeni anlaşma! Başkan Erdoğan Külliye’de Katar Emiri’ni ağırlıyor

9 YENİ ANLAŞMA İMZALANACAK

Büyükelçi Mustafa Göksu, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Göksu, Türkiye ile Katar arasında 2014 yılında en üst düzeyde koordinasyon ve iş birliğini sağlamak amacıyla kurulan komite sayesinde siyaset, ekonomi, ticaret, savunma, güvenlik, eğitim ve kültür gibi birçok alanda ikili ilişkileri güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti.