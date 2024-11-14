Haberler Gündem Haberleri Türkiye ile Katar arasında 9 yeni anlaşma! Başkan Erdoğan Külliye'de Katar Emiri'ni ağırlıyor
Giriş Tarihi: 14.11.2024 14:11 Son Güncelleme: 14.11.2024 14:20

Türkiye ile Katar arasında 9 yeni anlaşma! Başkan Erdoğan Külliye'de Katar Emiri'ni ağırlıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya gelen Katar Emiri Al Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Başkan Erdoğan daha sonrasında Katar Emiri ile ikili görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin ardından Külliye'de Türkiye- Katar Yüksek Stratejik Komite Onuncu Toplantısı düzenlenecek. Toplantıda Türkiye ile Katar arasında 9 yeni anlaşma imzalanması bekleniyor.

Türkiye ile Katar arasında 9 yeni anlaşma! Başkan Erdoğan Külliye’de Katar Emiri’ni ağırlıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya gelen Katar Emiri Al Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Başkan Erdoğan daha sonrasında Katar Emiri ile ikili görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin ardından Külliye'de Türkiye- Katar Yüksek Stratejik Komite Onuncu Toplantısı düzenlenecek.

9 YENİ ANLAŞMA İMZALANACAK
Büyükelçi Mustafa Göksu, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Göksu, Türkiye ile Katar arasında 2014 yılında en üst düzeyde koordinasyon ve iş birliğini sağlamak amacıyla kurulan komite sayesinde siyaset, ekonomi, ticaret, savunma, güvenlik, eğitim ve kültür gibi birçok alanda ikili ilişkileri güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Bugünkü toplantıda imzalanacak 9 yeni anlaşma sayesinde ekonomik, kültürel ve savunma alanlarında önemli adımlar atılacağını vurgulayan Göksu, komitenin şimdiye kadar imzalanan ve kabul edilen 108 ortak anlaşma/bildiriyle önemli başarılara imza attığını kaydetti.

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Türkiye ile Katar arasında 9 yeni anlaşma! Başkan Erdoğan Külliye'de Katar Emiri'ni ağırlıyor
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