Türkiye ile Katar arasında 9 yeni anlaşma! Başkan Erdoğan Külliye’de Katar Emiri’ni ağırlıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya gelen Katar Emiri Al Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.
Başkan Erdoğan daha sonrasında Katar Emiri ile ikili görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin ardından Külliye'de Türkiye- Katar Yüksek Stratejik Komite Onuncu Toplantısı düzenlenecek.
9 YENİ ANLAŞMA İMZALANACAK
Büyükelçi Mustafa Göksu, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Göksu, Türkiye ile Katar arasında 2014 yılında en üst düzeyde koordinasyon ve iş birliğini sağlamak amacıyla kurulan komite sayesinde siyaset, ekonomi, ticaret, savunma, güvenlik, eğitim ve kültür gibi birçok alanda ikili ilişkileri güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti.