Türkiye ile Katar arasında 8 yeni anlaşma!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya gelen Katar Emiri Al Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonrasında Katar Emiri ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Külliye'de Türkiye- Katar Yüksek Stratejik Komite Onuncu Toplantısı düzenlendi. Toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında Türkiye-Katar arasında 8 yeni anlaşma imzalandı.
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