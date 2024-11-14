Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'de Katar Emiri'ni ağırlıyor 14.11.2024 | 14:59 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı VİDEO DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya gelen Katar Emiri Al Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonrasında Katar Emiri ile ikili görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin ardından Külliye'de Türkiye- Katar Yüksek Stratejik Komite Onuncu Toplantısı düzenlenecek. Toplantıda Türkiye ile Katar arasında 9 yeni anlaşma imzalanması bekleniyor.