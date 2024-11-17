CHP'li isim terör örgütü PKK'nın kanalına çıktı! "Soykırımcı Türk Devleti" yazısından rahatsız olmadı

İçişleri Bakanlığı, DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanları hakkında 'terör örgütü üyeliği' suçundan soruşturma başlattı. Görevden uzaklaştırılan DEM'li belediye başkanlarına ise yine CHP sahip çıktı. İlk olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel, soluğu Mardin'de alarak Ahmet Türk'ü ziyaret etti. DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan'ın terörist isimlerini sayarak Türkiye'yi tehdit eden açıklamalarına ses çıkarmadı.