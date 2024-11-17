CHP'li isim terör örgütü PKK'nın kanalına çıktı! "Soykırımcı Türk Devleti" yazısından rahatsız olmadı

İçişleri Bakanlığı, DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanları hakkında 'terör örgütü üyeliği' suçundan soruşturma başlattı. Görevden uzaklaştırılan DEM'li belediye başkanlarına ise yine CHP sahip çıktı. İlk olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel, soluğu Mardin'de alarak Ahmet Türk'ü ziyaret etti. DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan'ın terörist isimlerini sayarak Türkiye'yi tehdit eden açıklamalarına ses çıkarmadı.
İMAMOĞLU DA AHMET TÜRK'Ü ZİYARET ETTİ
Özgür Özel'in ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da Mardin'e giderek terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan Ahmet Türk'e destek açıklaması yaptı.
Görevden uzaklaştırılan Ahmet Türk tarafından havalimanında karşılanan Ekrem İmamoğlu, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti hakkında "Omuz omuzayız, birbirimize dayanışma içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.
"İMAMOĞLU CHP'Yİ KANDİL'E PEŞKEŞ ÇEKİYOR"
Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun Mardin'e giderek Ahmet Türk'e destek açıklaması yapmasının yankıları sürerken tepki çeken bir olay daha yaşandı.
CHP İstanbul İl Eğitim Sekreteri Ali Ekber Cömert, 'Soykırımcı Türk Devleti' Kj'si altında terör örgütü PKK'nın kanalında Türkiye'yi Kandil'e şikayet etti. Cömert'in skandal açıklamalarına "Ekrem İmamoğlu, CHP'yi Kandil'e peşkeş çekiyor" şeklinde tepkiler yağdı.
CHP'den yeni skandal! Terör örgütü PKK'nın kanalında Türkiye'yi Kandil'e şikayet etti