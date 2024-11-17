Video Haber CHP'den yeni skandal! Terör örgütü PKK'nın kanalında Türkiye'yi Kandil'e şikayet etti
CHP'den yeni skandal! Terör örgütü PKK'nın kanalında Türkiye'yi Kandil'e şikayet etti

CHP'den yeni skandal! Terör örgütü PKK'nın kanalında Türkiye'yi Kandil'e şikayet etti

17.11.2024 | 20:16

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Mardin’e giderek terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan Ahmet Türk’e destek açıklaması yapmasının yankıları sürerken tepki çeken bir olay daha yaşandı. CHP İstanbul İl Eğitim Sekreteri Ali Ekber Cömert, ‘Soykırımcı Türk Devleti’ Kj’si altında terör örgütü PKK’nın kanalında Türkiye’yi Kandil’e şikayet etti. Cömert’in skandal açıklamalarına “Ekrem İmamoğlu, CHP’yi Kandil’e peşkeş çekiyor” şeklinde tepkiler yağdı.

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