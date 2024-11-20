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Giriş Tarihi: 20.11.2024 15:45 Son Güncelleme: 20.11.2024 16:23

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan CHP'nin provokasyonuna sert tepki

Son dakika haberi... CHP'li Milletvekilleri TBMM Bütçe Görüşmelerinde skandal bir provokasyona imza atmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın salona girmesini engellemeye çalışarak adeta eşkıyalığa soyunan CHP'li vekillere peş peşe tepkiler geliyor. Son olarak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'ta konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan CHP’nin provokasyonuna sert tepki

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'li vekillerin Meclis'teki provokasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Bu görüntülerin Plan ve Bütçe Komisyonu'nun girişinde ortaya konulmuş olması öncelikle her şeyden evvel; Meclis'in demokratik işleyişini, Meclis'in yasamanın yanında denetleme fonksiyonunda gerçekleştirilmesine karşı yapılan saygısızca bir davranıştı. Bunu kabul etmek mümkün değildir.

Ayrıca yine her şeyden evvel bu kadar büyük fedakarlık içerisinde çalışan Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine karşı da haksızlık olduğu kanaatindeyim.

Her türlü fikrin konuşulabileceği, her türlü müzakerenin, münakaşanın yapılabileceği ama bütün bunların kaba kuvvetle, engellemeyle, ağır ve yaralayıcı sözlerle değil medeni ilişkiler içerisinde ve sözün gücünü kullanarak gerçekleştirilebileceği bir alandır.

ÖZGÜR ÖZEL'İ ARADIM
Özgür Özel'i arayıp rahatsızlığımı ilettim. Görüntüler rahatsız edici ve kabul edilemez. Bakanı engellemek demokratik değil.

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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan CHP'nin provokasyonuna sert tepki
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