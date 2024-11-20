TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan CHP’nin provokasyonuna sert tepki

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'li vekillerin Meclis'teki provokasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kurtulmuş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Bu görüntülerin Plan ve Bütçe Komisyonu'nun girişinde ortaya konulmuş olması öncelikle her şeyden evvel; Meclis'in demokratik işleyişini, Meclis'in yasamanın yanında denetleme fonksiyonunda gerçekleştirilmesine karşı yapılan saygısızca bir davranıştı. Bunu kabul etmek mümkün değildir.
Ayrıca yine her şeyden evvel bu kadar büyük fedakarlık içerisinde çalışan Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine karşı da haksızlık olduğu kanaatindeyim.