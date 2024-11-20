TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan CHP’nin provokasyonuna sert tepki

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'li vekillerin Meclis'teki provokasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bu görüntülerin Plan ve Bütçe Komisyonu'nun girişinde ortaya konulmuş olması öncelikle her şeyden evvel; Meclis'in demokratik işleyişini, Meclis'in yasamanın yanında denetleme fonksiyonunda gerçekleştirilmesine karşı yapılan saygısızca bir davranıştı. Bunu kabul etmek mümkün değildir.