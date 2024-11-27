Bakan Tekin: İmamoğlu’nun okuduğunu anlama problemi var

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tartışmaya girme biçimini çok tuhaf bulduğunu dile getiren Tekin, şunları kaydetti:

"Özgür Özel'e gerçekten acıyorum. 'Şuursuz, laiklik tartışmasını başlattı' diyor. 'Şuursuz' kavramını kendisine iade ediyorum. Şuursuzluk nedir? Partisinde olan bitenden, partisinin tarihinden haberdar olamamak demektir. Eğer şuurlu olsaydı, partisinde ne olup bittiğini bilebilseydi laiklik tartışmasını benim başlatmadığımı görürdü. Laiklik tartışmasını kimin başlattığını görmek istiyorsa 14 Kasım Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki Bakanlığımız bütçesinde CHP'li milletvekillerinin ellerinde cep telefonlarıyla taraftarlarına şov mahiyetinde laiklik açıklamaları üzerinden cevap verme hakkım doğduğunu ve bu hakkı cumartesi günü verdiğimi görürdü. Bilmeden yükleniyorsunuz. Eğer bilerek yapıyorsanız bir şey demiyorum."

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Tekin, Özel'in parti içerisinde kendisine yönelik eleştirileri değerlendirmesi gerektiğini, CHP'li vekillerin kendisine yaptığı manipülasyonları fark etmesi gerektiğini savundu.