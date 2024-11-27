Video Türkiye Bakan Tekin: "İmamoğlu'nun okuduğunu anlama problemi var" | Video
Bakan Tekin:

Bakan Tekin: "İmamoğlu'nun okuduğunu anlama problemi var" | Video

27.11.2024 | 12:50

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gündemdeki kreş tartışmasına ilişkin, "Kreşlerle ilgili gönderdiğimiz yazı çok açık ve net. Belediye Kanunu'nda belediyelerin kreş açma hakkı olduğunu ama kreş ismi altında anaokulu ve anasınıfı açmalarına yetkileri olmadığını söylüyoruz o yazıda. Dolayısıyla yazımız kreşlerle ilgili değil." dedi. Tekin CHP ile yaşanan kreş tartışmasına ilişkin İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek, Türkçe okuduğunu "anlama yetisi" olmadığını savundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakan Tekin: İmamoğlu’nun okuduğunu anlama problemi var | Video 05:12
Bakan Tekin: "İmamoğlu'nun okuduğunu anlama problemi var" | Video 27.11.2024 | 12:50
’KUYU-46’ operasyonlarında 166 şüpheli yakalandı 01:06
'KUYU-46' operasyonlarında 166 şüpheli yakalandı 27.11.2024 | 08:20
Aksaray’da 5 gencin kavgası emniyeti alarma geçirdi 02:30
Aksaray’da 5 gencin kavgası emniyeti alarma geçirdi 27.11.2024 | 08:18
Bayraktar TB3 SİHA’nın gemi testleri sürüyor | Video 01:45
Bayraktar TB3 SİHA’nın gemi testleri sürüyor | Video 26.11.2024 | 12:35
Irak’ın kuzeyinde Zap’ta kilit kapatıldı | Video 05:31
Irak'ın kuzeyinde Zap'ta kilit kapatıldı | Video 26.11.2024 | 10:35
Avcılar’daki aile katliamının görüntüleri ortaya çıktı.Katil ailesini öldürmeye böyle geldi... 00:42
Avcılar'daki aile katliamının görüntüleri ortaya çıktı.Katil ailesini öldürmeye böyle geldi... 25.11.2024 | 19:29
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar 25:52
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar 25.11.2024 | 19:32
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Kreşlerle ilgili hiçbir yazımız yok 23:11
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Kreşlerle ilgili hiçbir yazımız yok 25.11.2024 | 14:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Sözleşmesi değil kanunlar yaşatır 32:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Sözleşmesi değil kanunlar yaşatır 25.11.2024 | 14:14
TEM’in Bolu Dağı Tüneli geçişi böyle görüntülendi 01:22
TEM'in Bolu Dağı Tüneli geçişi böyle görüntülendi 25.11.2024 | 13:56
Kayseri’de kara gömülen otomobili vatandaşlar elleriyle kazarak kurtardılar 02:52
Kayseri'de kara gömülen otomobili vatandaşlar elleriyle kazarak kurtardılar 25.11.2024 | 09:31
’Kalkan-31’ operasyonlarında 43 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı 00:30
'Kalkan-31' operasyonlarında 43 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı 25.11.2024 | 08:11
Başkan Erdoğan: İsrail lehine karartma uygulanıyor 27:55
Başkan Erdoğan: İsrail lehine karartma uygulanıyor 23.11.2024 | 15:13
Dr. Esra Albayrak: İnsanlar, sanal bir gerçeklik, tehlikeli bir özgürlük algısı içindeler. 02:43
Dr. Esra Albayrak: “İnsanlar, sanal bir gerçeklik, tehlikeli bir özgürlük algısı içindeler. 23.11.2024 | 14:57
CHP’li Meclis Üyesi Bayram’dan gazeteciye bayıltan tekmeli yumruklu saldırı kamerada 02:09
CHP'li Meclis Üyesi Bayram'dan gazeteciye bayıltan tekmeli yumruklu saldırı kamerada 23.11.2024 | 11:09
Bakan Memişoğlu’ndan yenidoğan çetesi açıklaması: Adli soruşturmayı biz başlattık 01:18:09
Bakan Memişoğlu'ndan yenidoğan çetesi açıklaması: Adli soruşturmayı biz başlattık 23.11.2024 | 08:51
Başkan Erdoğan’dan CHP’ye enerji tepkisi: Karın ağrıları bir türlü geçmedi… 33:29
Başkan Erdoğan'dan CHP’ye enerji tepkisi: Karın ağrıları bir türlü geçmedi… 22.11.2024 | 15:46
Turkuvaz Medya’da ulaşım zirvesi! Bakan Uraloğlu: Kalkınma Yolu projesi bitme noktasına geldi 11:34
Turkuvaz Medya'da ulaşım zirvesi! Bakan Uraloğlu: Kalkınma Yolu projesi bitme noktasına geldi 22.11.2024 | 11:22
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Demokrasilerde bu tür saldırılara yer yoktur 13:43
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Demokrasilerde bu tür saldırılara yer yoktur" 21.11.2024 | 11:46
CHP’den Meclis’te provokasyon 10:15
CHP'den Meclis'te provokasyon 20.11.2024 | 10:32

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA