Bakan Tekin: "İmamoğlu'nun okuduğunu anlama problemi var" | Video
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gündemdeki kreş tartışmasına ilişkin, "Kreşlerle ilgili gönderdiğimiz yazı çok açık ve net. Belediye Kanunu'nda belediyelerin kreş açma hakkı olduğunu ama kreş ismi altında anaokulu ve anasınıfı açmalarına yetkileri olmadığını söylüyoruz o yazıda. Dolayısıyla yazımız kreşlerle ilgili değil." dedi. Tekin CHP ile yaşanan kreş tartışmasına ilişkin İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek, Türkçe okuduğunu "anlama yetisi" olmadığını savundu.
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