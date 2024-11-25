CHP’nin kreş iddialarına Hamza Dağ’dan sert tepki: Milletimize bir sirk gösterisi izletiyorlar

"BİZ SÖMÜZÜN SONUNA KADAR ARKASINDAYIZ"

Mesela, İzmir'de büyükşehir belediyesi kaç kreş vaadi vermiştir ve şu ana kadar kaç tane açmıştır?



Biz sözümüzün sonuna kadar arkasındayız. Özellikle çalışan annelerimizi rahatlatacak kreşleri İzmirlilerin hizmetine kazandırmak istedik. Mevcut yönetim bunu başaramadığı için yine suçu hükümete atma telaşındadır.



Sözün özü, Milli Eğitim Bakanlığı, belediyelerden kanuna uygun hareket etmesini istemiştir.

"BU YALAN SEVDASI ÖNCEKİ GENEL BAŞKANINIZI SİYASET SAHNESİNDEN SİLİP ATTI"

Bu sirkin nedeni nedir? Belediye başkanı olmanız, belediye kazanmanız size kendi kanunlarınızı, "CHP kanunlarını" uygulama hakkı vermez.



Siz ayrıcalıklı, seçkin kimseler misiniz ki her şey sizin hayal dünyanızda kendi menfaatinize uygun şekillendirdiğiniz biçimde gerçekleşmek zorunda olsun?



Yapılması gerekip yapmadıklarınızı gizlemek için tepinip duruyorsunuz ama bu yalan sevdası önceki genel başkanınızı siyaset sahnesinden silip attı.



Sevdası aynı olanın akıbeti de aynı olur.