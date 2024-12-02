Çevre dostu madencilere ödül

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Aralık'ta çevreye ve insana karşı sorumlu yaklaşımda bulunan madencileri ödüllendirecek. Türkiye Madenciler Derneği (TMD) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan sorumlu madencilik ödülleri kapsamında madencilik sektöründeki güvenlik, çevresel sürdürülebilirlik ve kadın liderliğini teşvik eden yenilikçi projeler ödüllendirilecek.Sorumlu Madencilik Ödülleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayelerinde, Maden Platformu'nun destekleriyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 6 Aralık 2024 tarihinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek Milli Madencilik Zirvesi 2024 kapsamında sahiplerini bulacak. Sorumlu Madencilik Ödülleri, üç ana kategori ve toplam dokuz dalda verilecek. Her kategori, madencilik sektöründe farklı bir alanda sorumluluk bilincini teşvik etmeyi amaçlıyor: Sektörde kadınların liderliğinde gerçekleştirilen yenilikçi projeleri teşvik etmeyi amaçlayan 'Madenciliğe İlham Veren Kadınlar' kategorisi dalında; 'Yılın Yönetici Kadın Madencisi', 'Yılın Kadın Madencisi' ve 'Yılın Kadın Genç Yeteneği' ödülleri verilecek. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) alanında fark yaratan projelerin ödüllendirileceği 'Güvenli Madenciliğin Öncüleri' kategorisinde ise; 'Yılın İSG Kültürü Gelişim Projesi', 'Yılın İSG Dijital Dönüşüm Projesi' ve 'Yılın İSG Uygulaması' dallarındaki başvurular değerlendirilecek.Çevresel sürdürülebilirlik ve toplumsal kalkınma odaklı projeler de 'Doğa ve Toplumla Uyumlu Madencilik' kategorisinde ödüllendirilecek. Bu kapsamdaki projeler, 'Yılın Rehabilitasyon Projesi', 'Yılın Sürdürülebilir Madencilik Uygulaması' ve 'Yılın Toplumsal Kalkınma Projesi' başlıklarında yarışacak.Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan TMD Başkanı Mehmet Yılmaz, Sorumlu Madencilik Ödülleri'nin sektördeki en iyi uygulamaları ön plana çıkarmayı ve sektörde sorumlu bir geleceğin inşasına katkıda bulunmayı hedeflediğini belirtti. Yılmaz, "Bu ödüller sadece sektördeki başarıları değil, çevreye ve topluma duyarlı bir madencilik anlayışını da teşvik ediyor. Tüm madencilik şirketlerini, projeleriyle bu prestijli ödüllere başvurmaya davet ediyoruz" dedi.