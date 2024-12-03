Suriyeli muhaliflerin lideri Hadi el-Bahra: 3 ana hedefimiz var

Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Hadi El Bahra'nın öne çıkan açıklamaları şöyle:

"REJİM SİYASİ SÜRECİ ERTELİYOR"

Yaptığımız operasyonlar bizim 3 ana hedefimiz var. Rejimin saldırının devam etmesini engellemek ve durdurmak. Geçtiğimiz aylarda İdlib ve diğer alanlarda 52'den fazla saldırı gerçekleşti. Biz alanı güvenli hale getirmek istiyoruz. Günlük sivillere yönelik yapılan saldırıları durdurmak istiyoruz. Bunun yapmanın tek yolu rejimini kullandığı alanları hedef almaktır.

"GÜVENLİ BİR ALAN VE YENİ ANAYASA İSTİYORUZ"

Suriye'nin üst bölgelerinde 7 milyondan fazla insan var ve 1 milyondan fazla insan kamplarda kalıyor. İnsanlar şu anda özgürleştirilmiş alanlara gelmeye devam ediyor. Yerinden edilmiş insanların tekrardan kendi evlerine dönmelerini istiyoruz. Askeri operasyonların sonucuyla rejim siyasi süreci erteliyor, yıllardır bunu yapıyor ve bunla karşılaşmak istemiyor. Bizim hedefimiz çoktan açıklandı. Güvenli bir alan ve yeni anayasa istiyoruz.

ESAD TEKLİFİ REDDETTİ

Suriye'yi özgürleştirmeye devam edeceğiz. Türk halkına yardımları için teşekkür ederiz. Esad, Erdoğan'ın teklifini reddetti. Türkiye siyasi süreci ilerletmek istedi ancak rejim uymadı.