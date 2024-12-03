Suriyeli muhaliflerin lideri Hadi el-Bahra: 3 ana hedefimiz var

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esad rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. Esad rejimi karşıtı silahlı gruplar, Halep ve İdlib illerinin ardından ilerledikleri Hama ilinde 16 yerleşim bölgesini daha rejim güçlerinden geri aldı.
GÖZLER MÜNBİÇ'TE
Muhalifler, Suriye'nin ikinci büyük kenti Halep'ten sonra Tel Rıfat'ta da kontrolü sağladı. Türkiye sınırına 18 kilometre mesafedeki Tel Rıfat, 8 yıldır terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyordu. Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), PKK/ YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu ile Tel Rıfat ilçe merkezinin tamamında kontrol sağlandı. Çok sayıda bölge ve stratejik nokta terör örgütünden kurtarıldı. Tel Rıfat'ın ardından gözler Münbiç'teki terör yuvalarına çevrildi.
"3 ANA HEDEFİMİZ VAR"
Muhaliflerin lideri Hadi El Bahra A Haber canlı yayınına katıldı ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi. El Bahra, "Rejim nedeniyle insanlar şu anda acı çekiyor ve rejim siyasi süreci erteliyor. Hedefimizi insanlarımızı kendi evlerine kavuşturmak." dedi.
Suriye'de muhaliflerin lideri Hadi El Bahra A Haber'de: "PKK/YPG rejim ile hareket ediyor" | Video
Suriye'de siyasi sürecin önemine dikkat çeken Hadi El Bahra, "Yolumuz kapatıldı, rejim daha şiddetli saldırıyor. Siyasi süreç olursa operasyon olmaz. Saldırı sürerse yanıt veririz. Düşman olmak istemiyor, barış içinde yaşamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Hadi El Bahra'nın öne çıkan açıklamaları şöyle:
"REJİM SİYASİ SÜRECİ ERTELİYOR"
Yaptığımız operasyonlar bizim 3 ana hedefimiz var. Rejimin saldırının devam etmesini engellemek ve durdurmak. Geçtiğimiz aylarda İdlib ve diğer alanlarda 52'den fazla saldırı gerçekleşti. Biz alanı güvenli hale getirmek istiyoruz. Günlük sivillere yönelik yapılan saldırıları durdurmak istiyoruz. Bunun yapmanın tek yolu rejimini kullandığı alanları hedef almaktır.
"GÜVENLİ BİR ALAN VE YENİ ANAYASA İSTİYORUZ"
Suriye'nin üst bölgelerinde 7 milyondan fazla insan var ve 1 milyondan fazla insan kamplarda kalıyor. İnsanlar şu anda özgürleştirilmiş alanlara gelmeye devam ediyor. Yerinden edilmiş insanların tekrardan kendi evlerine dönmelerini istiyoruz. Askeri operasyonların sonucuyla rejim siyasi süreci erteliyor, yıllardır bunu yapıyor ve bunla karşılaşmak istemiyor. Bizim hedefimiz çoktan açıklandı. Güvenli bir alan ve yeni anayasa istiyoruz.
ESAD TEKLİFİ REDDETTİ
Suriye'yi özgürleştirmeye devam edeceğiz. Türk halkına yardımları için teşekkür ederiz. Esad, Erdoğan'ın teklifini reddetti. Türkiye siyasi süreci ilerletmek istedi ancak rejim uymadı.