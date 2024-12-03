İşte PKK/YPG'den temizlenen üsten görüntüler | Video
Suriye'de Esad rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında 27 Kasım'da başlayan çatışmalar, bölgedeki dengeleri değiştirdi. Muhalif güçlerin terör örgütü PKK/YPG'nin kurmaya çalıştığı terör koridorlarını engelleyerek kontrolü ele geçirdikleri Halep ve Tel Rıfat'ın ardından gözler Münbiç'e çevrildi. Çok sayıda bölge ve stratejik nokta terör örgütünden kurtarıldı. Kurtarılan bölgelerde terör izler görülürken Halep'ten çekilen birliklerin yeniden organize edildiği ve karşı saldırı için takviye gönderildiği belirtildi.
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