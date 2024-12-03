Suriye'de muhaliflerin lideri Hadi El Bahra A Haber’de: "PKK/YPG rejim ile hareket ediyor" | Video

Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Hadi El Bahra, bölgedeki gelişmeleri A Haber'e değerlendirdi ve “Hedefimizi insanlarımızı kendi evlerine kavuşturmak. Rejim siyasi süreci erteliyor. Esad, Erdoğan’ın teklifini reddetti. Türkiye siyasi süreci ilerletmek istedi ancak rejim uymadı.” dedi.