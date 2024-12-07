Haberler Gündem Haberleri Baba Esad Hama’da 30 bin sivili katletti
Giriş Tarihi: 7.12.2024

Baba Esad Hama’da 30 bin sivili katletti

DIŞ HABERLER
Baba Esad Hama’da 30 bin sivili katletti
Sesli dinlemek için tıklayınız.
Suriye'de rejim 2000 yılından beri Beşar Esad'ın elinde. 24 yıllık iktidarı bir kez daha sallantıda olan Esad koltuğunu ülkeyi 1970'te ele geçiren babası Hafız Esad'dan devraldı. Esad ailesinin başını çektiği Baas rejimi bu tarihler boyunca çok sayıda katliam yaptı. Önceki gün rejimin kaybettiği Hama kentindeki katliamlar da hâlâ hafızalarda.




Dönemin Suriye lideri Hafız Esad'ın kardeşi Rıfat Esad komutanlığındaki özel kuvvetler, 2 Şubat 1982'de ülkenin orta kesimindeki Hama ilindeki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın rejime karşı başlattığı ayaklanmayı bastırmak için şehri kuşatarak önce havadan bombardıman yapmış, daha sonra topçu atışları ve toplu idamlarla




27 günde 30 bin sivili katletmişti. 1964 yılında da İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün raporuna göre Müslüman Kardeşler'in başını çektiği sokak protestoları, 100 dolayında kişinin ölümüyle sonuçlandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Baba Esad Hama’da 30 bin sivili katletti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA