Baba Esad Hama’da 30 bin sivili katletti

Suriye'de rejim 2000 yılından beri Beşar Esad'ın elinde. 24 yıllık iktidarı bir kez daha sallantıda olan Esad koltuğunu ülkeyi 1970'te ele geçiren babası Hafız Esad'dan devraldı. Esad ailesinin başını çektiği Baas rejimi bu tarihler boyunca çok sayıda katliam yaptı. Önceki gün rejimin kaybettiği Hama kentindeki katliamlar da hâlâ hafızalarda.Dönemin Suriye lideri Hafız Esad'ın kardeşi Rıfat Esad komutanlığındaki özel kuvvetler, 2 Şubat 1982'de ülkenin orta kesimindeki Hama ilindeki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın rejime karşı başlattığı ayaklanmayı bastırmak için şehri kuşatarak önce havadan bombardıman yapmış, daha sonra topçu atışları ve toplu idamlarla27 günde 30 bin sivili katletmişti. 1964 yılında da İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün raporuna göre Müslüman Kardeşler'in başını çektiği sokak protestoları, 100 dolayında kişinin ölümüyle sonuçlandı.