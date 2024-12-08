Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'de yaşanan gelişmeler ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Türkiye'nin Suriye'nin birliğine önem verdiğini kaydetti.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Suriye halkı ülkelerinin geleceğini yeniden şekillendirecek.Türkiye Suriye'nin milli birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne çok büyük önem atfediyor

MİLYONLARCA SURİYELİ ARTIK ÜLKELERİNE DÖNEBİLİR

Suriye halkı ülkelerinin geleceğini yeniden şekillendirecek. Türkiye, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne önem veriyor. Ülkelerini terk etmek zorunda olan milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilirler. Kapsayıcılık ilkesinden hiçbir zaman taviz verilmemeli. Bölgede ve bölge dışındaki tüm aktörlerin sakin biçimde hareket etmeleri tavsiyesinde bulunuyoruz.

Suriye'nin toprak bütünlüğü korunmalı. Terör örgütleri DEAŞ ve PKK'nın bu süreçte bir kazanım sağlamaması için mücadele etmeliyiz. Suriye'de yeni hükümetin tüm tarafları kapsayıcı şekilde hareket etmesi gerekir. Biz Suriye'de barışın tesisi için elimizden geleni yapacağız. Bölgesel aktörlerle işbirliğimizi devam ettireceğiz.

Terör örgütünden gelebilecek her tehdide cevap vereceğiz.

(Esad'ın yeri) Bu konuda herhangi bir yorumda bulunamam, nerede olduğunu da bilmiyoruz. Muhtemelen Suriye dışındadır