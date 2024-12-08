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Haberler Galeri SON DAKİKA | Şam düştü: Suriye'de Esad Rejimi çöktü: 61 yıl sonra özgürlüğe kavuştular!
Giriş Tarihi: 08.12.2024 11:26 Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 12:55

SON DAKİKA | Şam düştü: Suriye'de Esad Rejimi çöktü: 61 yıl sonra özgürlüğe kavuştular!

Son dakika haberi: Suriye'de 61 yıllık kanlı Baas rejimi son buldu ve Esad iktidarı devrildi. Şam'dan ayrılan Esad'ın akıbeti bilinmezken özgürlüğe kavuşan halk coşkulu kutlamalara başladı. Esad ailesi döneminin sona ermesiyle ülkenin çeşitli kentlerinde Beşşar Esad'a ve babası Hafız Esad'a ait heykeller de yıkılmaya başlandı. İşte son dakika Suriye gelişmeleri!

AJANSLAR
SON DAKİKA | Şam düştü: Suriye’de Esad Rejimi çöktü: 61 yıl sonra özgürlüğe kavuştular!

Son dakika haberi... Suriye'de 1963'de iktidara gelen Baas Partisinin 61 yıllık kanlı iktidarı, 2011'de özgürlük talebiyle başlayan halk hareketlerinin şiddetle bastırılmak istenmesiyle patlak veren iç savaşta, başkent Şam'ın rejimin kontrolünden çıkmasıyla çöktü.

SON DAKİKA | Şam düştü: Suriye’de Esad Rejimi çöktü: 61 yıl sonra özgürlüğe kavuştular!

Arap Sosyalist Baas Partisi Suriye'de 1963'te darbeyle iktidara geldi. 1970'de yılında parti içi darbeyle Beşşar Esed'in babası Hafız Esed iktidarı ele geçirerek, 1971'de Suriye Devlet Başkanı oldu.

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SON DAKİKA | Şam düştü: Suriye’de Esad Rejimi çöktü: 61 yıl sonra özgürlüğe kavuştular!

Beşşar Esed ise, babasının ölümü üzerine 2000'de Baas rejiminin başına geçti.

SON DAKİKA | Şam düştü: Suriye’de Esad Rejimi çöktü: 61 yıl sonra özgürlüğe kavuştular!

61 YILLIK KANLI BAAS REJİMİ SON BULDU

Esed ve Baas iktidarı, rejim karşıtı grupların başkent Şam'a girmesiyle sona erdi.

Suriye'de 2011 yılında özgürlük talebiyle halk hareketleri başlarken rejim kitlelere şiddet kullanarak müdahale etti.

SON DAKİKA | Şam düştü: Suriye’de Esad Rejimi çöktü: 61 yıl sonra özgürlüğe kavuştular!

Binlerce kişinin öldürüldüğü rejim müdahaleleri, süreci iç savaşa dönüştürdü.

Silahlı muhalif gruplar uzun bir mücadeleye girerken, rejim uluslararası baskılara rağmen sorunun diplomasi ve barışçıl yollardan çözümüne yanaşmadı.

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