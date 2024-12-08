Giriş Tarihi: 08.12.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024
12:55
SON DAKİKA | Şam düştü: Suriye'de Esad Rejimi çöktü: 61 yıl sonra özgürlüğe kavuştular!
Son dakika haberi: Suriye'de 61 yıllık kanlı Baas rejimi son buldu ve Esad iktidarı devrildi. Şam'dan ayrılan Esad'ın akıbeti bilinmezken özgürlüğe kavuşan halk coşkulu kutlamalara başladı. Esad ailesi döneminin sona ermesiyle ülkenin çeşitli kentlerinde Beşşar Esad'a ve babası Hafız Esad'a ait heykeller de yıkılmaya başlandı. İşte son dakika Suriye gelişmeleri!