SON DAKİKA | Şam düştü: Suriye’de Esad Rejimi çöktü: 61 yıl sonra özgürlüğe kavuştular!

Binlerce kişinin öldürüldüğü rejim müdahaleleri, süreci iç savaşa dönüştürdü.

Silahlı muhalif gruplar uzun bir mücadeleye girerken, rejim uluslararası baskılara rağmen sorunun diplomasi ve barışçıl yollardan çözümüne yanaşmadı.