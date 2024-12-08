Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine geri dönebilir" | Video

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de yaşanan son gelişmeler ve Esad rejiminin devrilmesiyle ilgili Doha'da açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, "Ülkelerini terk etmek durumunda olan milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine geri dönebilirler" dedi. Bakan Fidan, PKK/YPG ile mücadele mesajı vererek, "Terör örgütünden gelebilecek her tehdide cevap vereceğiz." sözlerini kullandı.