İşte Esad’ın işkence odaları: Cesetleri pres makinesiyle ezmişler!

Suriye'de devrilen Beşşar Esad rejiminin işkence merkezi olarak nitelendirilen Sednaya Hapishanesi'ndeki gizli bölmeleri A Haber görüntüledi. Suriye'de işkence üssü olarak bilinen hapishanenin birden fazla yer altı katından oluştuğu tahmin ediliyor
Suriye Sivil Savunması, Şam'da devrilen Esed rejimiyle özdeşlesen ve işkenceleriyle bilinen Sednaya Hapishanesi'nden kurtulanların, cezaevinin yer altı hücrelerinde de tutulanların bulunduğuna yönelik ifadelerini araştırmak üzere harekete geçtiğini bildirdi. Beyaz Baretliler Başkanı Raid Salih, X'ten yaptığı açıklamada, Sednaya'ya 5 uzman acil müdahale ekibinin gönderildiğini, bu ekiplere hapishanenin düzenine hakim 2 rehberin yardımcı olduğunu kaydetti.
Havalandırma yetersizliği sebebiyle neredeyse boğulmak üzere olan tutsakların kurtulabilmesi için çabaların sürdüğü vurgulanarak, güvenlik kameralarında görülebilen tutukluları serbest bırakabilmek üzere yer altı katlarının elektronik kapılarının açılması gerektiği belirtildi.
Bölgedeki yetkililer, devrik rejimin eski askerlerine ve cezaevi çalışanlarına kapıların şifrelerini vermeleri çağrısında bulundu.
GÜN İÇİNDE İDAM EDİLMEYİ BEKLİYORLARDI
Sosyal medya ve bazı haber kaynaklarındaki görüntülerde Sednaya'yı basan göstericiler ile cezaevinden kurtarılanlar yer alıyor. Özgürlüğüne kavuşanların arasında annesiyle tutulan küçük çocuklar da bulunuyor. Görüntülerin bazılarında eski tutsakların işkencelerden dolayı yürüyemediği, cezaevinden "sürünerek" çıktıkları gözlemleniyor.
A Haber ekibi Sednaya'da! İşte Esad rejiminin işkence odaları
Sednaya Hapishanesi Tutuklular ve Kayıplar Derneği (ADMSP) tarafından paylaşılan videoda da Sednaya'dan serbest bırakılan kadınlar görülüyor. Görüntülerde kadınlara "Esed düştü, korkmayın!" denilerek güvende oldukları söyleniyor.
Sosyal medyada paylaşılan başka bir görüntüde de Sednaya'dan salıverilenlerin arasında akrabalarının olup olmadığını görmek için cezaevi yakınlarında bekleyenler yer alıyor.
Şam sokaklarında çekildiği söylenen diğer kayıtta da özgürlüğüne kavuşanların sokaklarda koştuğu görülüyor. Görüntüde kurtarılan tutsaklardan biri yoldan geçen kişiye ne olduğunu soruyor ve aldığı "Rejimi devirdik." cevabını karşısında mutluluğunu gizleyemiyor.
Sosyal medyada dolaşıma giren başka bir videoda da Suriyeli tutsağın, idamına saatler kala Baas rejiminin çökmesiyle özgürlüğüne kavuştuğunu, "İdamımız yarım saat önceydi. 54 kişi.. İdamımız bugündü." sözleriyle aktarıyor.
İNSANLARI PRES MAKİNELERİYLE EZMİŞLER
Esad rejimi güçlerinin işkence hapishanesi Sednaya'daki işkence aletleri görüntülendi. İnsan hakları gruplarının, cezaevinin 2011 yılından bu yana sivillerin öldürülmesi, işkence edilmesi ve yok edilmesi için kullanıldığını söylediği hapishanede bulunan demir infaz presi ile idam edilen mahkumların cesedinin preslere konularak dümdüz edildiği, vücudu ve kemikleri ezilip kalıp şekline getirildiği öğrenildi.
A HABER REJİMİN İŞKENCE MERKEZİNDE!
A Haber ekibi Suriye'deki sıcak gelişmeleri aktarmaya devam ediyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Şam'da Esad'ın işkencehanesi Sednaya'daki insanlık dışı görüntüleri ekranlara getirdi.
KAPI MUTFAĞA AÇILIYORMUŞ!
Kurşun, birçok odası boşaltılan hapishanede, tutsakların urganla asılıp işkence ile öldürüldükten sonra cesetlerin pres makinesiyle sıkıştırıldığını ve bu pres makinesinin olduğu yerin arkasındaki kapının da mutfağa açıldığını söyledi.
A Haber sunucusu Cansın Helvacı, Esad'ın bu vahşeti karşısında nutkum tutuldu dedi.
"İNSANLAR METAN GAZINDAN ZEHİRLENİP ÖLÜYORLARDI…"
Kurşun; Yerin 2 kat altında lağım suları akıyor. O suların aktığı noktalara tek kişilik hücreler yapmışlar. Biz yarım saat zor durduk, insanlar orada yaşıyordu. İnsanlar muhtemelen orada metan gazından zehirlenip ölüyorlardı.
A Haber Esad'ın işkence merkezi Sednaya Hapishanesi'ni görüntüledi: Cezaevinde pres makinesi bulundu! | Video