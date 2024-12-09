A Haber ekibi Sednaya'da! İşte Esad rejiminin işkence odaları

Suriye'de devrilen Beşşar Esad rejiminin işkence merkezi olarak nitelendirilen Sednaya Hapishanesi'ndeki gizli bölmeleri A Haber görüntüledi. Suriye'de işkence üssü olarak bilinen hapishanenin birden fazla yer altı katından oluştuğu tahmin ediliyor. Aralıksız görev alan ekipler, alt katlara inmeye çalışıyor.