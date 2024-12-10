A Haber Esad'ın işkence merkezi Sednaya Hapishanesi'ni görüntüledi: Cezaevinde pres makinesi bulundu! | Video
A Haber Esad'ın işkence hapishanesi Sednaya Hapishanesi'ni görüntüledi. İşte Esad rejiminin işkence odaları...
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