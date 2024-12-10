Suriye'deki acı yerini sevince ve umuda bıraktı! "Büyük Başkan Erdoğan'a teşekkür ederiz!"

Suriye'de 1963'de iktidara gelen Baas Partisinin 61 yıllık kanlı iktidarı, 2011'de özgürlük talebiyle başlayan halk hareketlerinin şiddetle bastırılmak istenmesiyle patlak veren iç savaşta, başkent Şam'ın rejimin kontrolünden çıkmasıyla çöktü.

Kanlı esad rejiminin yıkılmasıyla birlikte ülkede acı, gözyaşı ve çile yerini umuda ve özgürlüğe bıraktı.

AHaber muhabiri Halil İbrahim Uğur ve Kameraman Okan Can Sapkayalı Lazkiye'de Türkmenlerin kutlamalarını görüntüledi ve yaşananların ardından duygularını sordu.

Lazkiye'deki Türkmenlerden Başkan Erdoğan'a teşekkür | Video

İşte Lazkiye'deki Türkmenlerin sözleri:

BÜYÜK BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

*Gerçekten kötü günler yaşadık. Bugünler geçti. Gelecek günlerimiz özgürlükle. Bu zalim gibi (Esad) görmedik. Büyük Başkan Erdoğan'a teşekkür ederiz. Canımız, ciğerimiz... Bizi çok desteklediler"

"HALKIMIZA, TÜRKMENLERİMİZE KAVUŞTUK"

*Sizlere çok çok teşekkür ederiz. Bizleri ziyaret ettiniz. Çok çektik. Ama Allah'a şükür Türk milleti sayesinde özgürüz. Hepinize teşekkür ederiz. Bizler çok çile çektik, bundan sonra çok güzel şeyler olacak bu memlekette"

*Halkımıza kavuştuk, Türkmenlerimize kavuştuk. Buraya özgürlük getirdik. Artık başlarını dik tutsunlar. Osmanlı torunları geldi. Biz Türkmenlerimize 13-14 yıl sonra kavuştuk. Çok mutluyuz."