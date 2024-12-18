Hulusi Akar’dan flaş çıkış! Akdeniz’de dengeleri değiştirebilecek gelişme

"ATEŞKESİN SAĞLANAMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Akar konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"İsrail'in "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması"nı ihlali kabul edilemez. Savunma sanayi çalışmaları bir üretim meselesi değil devletimizin bekasına yönelik atılmış stratejik bir adımdır. Ateşkesin sağlanması, diplomasi yolunun açılması ve tarafların masaya oturması için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Dışişleri Bakanımız ve diplomatlarımız çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor."