Hulusi Akar: Suriye ile Akdeniz'de deniz yetki alanlarına ilişkin bir anlaşma sağlanabilir

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Suriye ile Akdeniz'de deniz yetki alanlarına ilişkin bir anlaşma sağlanabileceğini ifade etti.