Hulusi Akar: Suriye ile Akdeniz'de deniz yetki alanlarına ilişkin bir anlaşma sağlanabilir
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Suriye ile Akdeniz'de deniz yetki alanlarına ilişkin bir anlaşma sağlanabileceğini ifade etti.
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