Video Haber Hulusi Akar: Suriye ile Akdeniz'de deniz yetki alanlarına ilişkin bir anlaşma sağlanabilir
Hulusi Akar: Suriye ile Akdeniz'de deniz yetki alanlarına ilişkin bir anlaşma sağlanabilir

Hulusi Akar: Suriye ile Akdeniz'de deniz yetki alanlarına ilişkin bir anlaşma sağlanabilir

18.12.2024 | 23:30

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Suriye ile Akdeniz'de deniz yetki alanlarına ilişkin bir anlaşma sağlanabileceğini ifade etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hulusi Akar: Suriye ile Akdeniz’de deniz yetki alanlarına ilişkin bir anlaşma sağlanabilir 00:53
Hulusi Akar: Suriye ile Akdeniz'de deniz yetki alanlarına ilişkin bir anlaşma sağlanabilir 18.12.2024 | 23:30
Başkan Erdoğan: Türkiye Türkiye’den büyüktür | Video 01:08:43
Başkan Erdoğan: "Türkiye Türkiye'den büyüktür" | Video 18.12.2024 | 16:19
13 sene sonra ilk uçuş! Tarihi Şam-Halep seferi yapıldı | Video 02:46
13 sene sonra ilk uçuş! Tarihi Şam-Halep seferi yapıldı | Video 18.12.2024 | 11:44
Mukbang Akımı neredeyse can alacaktı! Sosyal medya fenomeni Efecan Kültür hastanelik oldu | Video 06:24
Mukbang Akımı neredeyse can alacaktı! Sosyal medya fenomeni Efecan Kültür hastanelik oldu | Video 18.12.2024 | 10:14
9 ilde FETÖ’ye yönelik Kıskaç-31 operasyonları: 41 şüpheli yakalandı | Video 00:49
9 ilde FETÖ’ye yönelik “Kıskaç-31” operasyonları: 41 şüpheli yakalandı | Video 18.12.2024 | 09:01
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat imha edildi | Video 01:10
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat imha edildi | Video 17.12.2024 | 16:41
Donald Trump’ın ’Başkan Erdoğan’ övgüsünde 2 mesaj: İşte yeni dönemin şifreleri | Video 04:53
Donald Trump'ın 'Başkan Erdoğan' övgüsünde 2 mesaj: İşte yeni dönemin şifreleri | Video 17.12.2024 | 16:09
Mahmut Övür | YÖK’ten İmamoğlu’na diploma sürprizi 05:30
Mahmut Övür | YÖK'ten İmamoğlu'na diploma sürprizi 17.12.2024 | 14:42
Bercan Tutar | Başarı intikamdır 04:25
Bercan Tutar | Başarı intikamdır 17.12.2024 | 14:39
Hilal Kaplan | Hür Halep’ten selam getirdim 03:39
Hilal Kaplan | Hür Halep'ten selam getirdim 17.12.2024 | 14:36
Okan Müderrisoğlu | Suriye üzerine kritik notlar 04:55
Okan Müderrisoğlu | Suriye üzerine kritik notlar 17.12.2024 | 14:32
SON DAKİKA: Katil Esad’ın toplu mezarları bulundu: Önce işkence merkezlerinde öldürdüler, sonra gömdüler! | Video 06:16
SON DAKİKA: Katil Esad'ın toplu mezarları bulundu: Önce işkence merkezlerinde öldürdüler, sonra gömdüler! | Video 17.12.2024 | 13:32
17 Aralık darbesinin 11. yılı! O gün neler yaşandı? | Video 17:59
17 Aralık darbesinin 11. yılı! O gün neler yaşandı? | Video 17.12.2024 | 13:32
Bakan Yerlikaya duyurdu: ’Narkokapan-3’ operasyonlarında 10 günde 595 şüpheli yakalandı | Video 01:52
Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Narkokapan-3' operasyonlarında 10 günde 595 şüpheli yakalandı | Video 17.12.2024 | 08:52
Kansere yenilen Ankaralı Turgut, son yolculuğuna uğurlandı 03:57
Kansere yenilen Ankaralı Turgut, son yolculuğuna uğurlandı 16.12.2024 | 16:48
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı | Video 01:36
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı | Video 16.12.2024 | 16:41
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu’nun korumalarından basın mensuplarına sert müdahale | Video 00:54
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nun korumalarından basın mensuplarına sert müdahale | Video 16.12.2024 | 14:39
CHP’li belediye başkanından küçük çocuğa skandal soru: Baban rüşvet yer mi? | Video 00:19
CHP’li belediye başkanından küçük çocuğa skandal soru: "Baban rüşvet yer mi?" | Video 15.12.2024 | 16:22
Son dakika: Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldı 00:27
Son dakika: Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldı 15.12.2024 | 14:41
İstanbul Havalimanı 1352 uçuş ile Avrupa’nın en yoğun havalimanı | Video 00:56
İstanbul Havalimanı 1352 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı | Video 15.12.2024 | 14:04

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA