Giriş Tarihi: 17.12.2024 13:56
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024
13:56
Türkiye, Suriye ile bu anlaşmayı imzalarsa Akdeniz'e mührü vuracak! Yunanistan'ın uykularını kaçıran senaryo
Türkiye'nin Suriye ile deniz yetki anlaşması imzalaması ihtimali bile Yunanistan'ın uykularını kaçırıyor. Olası bir anlaşmada, KKTC'nin kritik önemi daha da artacak. Mısır ile düzelen ilişkiler sonrası imzalanacak bir MEB anlaşması Yunanistan'ın Akdeniz hayallerini suya düşürebilir. Zira, Mısır, Yunanistan ile yaptığı deniz yetki anlaşmasından rahatsız. Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Akdeniz'deki Türkiye varlığı için iç cephede verilen mücadeleyi anlatırken, KKTC ve Mısır'sız denklemi kabul etmedilerini belirtmişti.