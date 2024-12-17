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Haberler Galeri Türkiye, Suriye ile bu anlaşmayı imzalarsa Akdeniz'e mührü vuracak! Yunanistan'ın uykularını kaçıran senaryo
Giriş Tarihi: 17.12.2024 13:56 Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 13:56

Türkiye, Suriye ile bu anlaşmayı imzalarsa Akdeniz'e mührü vuracak! Yunanistan'ın uykularını kaçıran senaryo

Türkiye'nin Suriye ile deniz yetki anlaşması imzalaması ihtimali bile Yunanistan'ın uykularını kaçırıyor. Olası bir anlaşmada, KKTC'nin kritik önemi daha da artacak. Mısır ile düzelen ilişkiler sonrası imzalanacak bir MEB anlaşması Yunanistan'ın Akdeniz hayallerini suya düşürebilir. Zira, Mısır, Yunanistan ile yaptığı deniz yetki anlaşmasından rahatsız. Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Akdeniz'deki Türkiye varlığı için iç cephede verilen mücadeleyi anlatırken, KKTC ve Mısır'sız denklemi kabul etmedilerini belirtmişti.

ONUR ŞAHANOĞLU
Türkiye, Suriye ile bu anlaşmayı imzalarsa Akdeniz’e mührü vuracak! Yunanistan’ın uykularını kaçıran senaryo

Türkiye, Suriye'de yaptığı stratejik hamle ile ülkede yeni bir dönemi başlattı. Rusya ve İran'ın saf dışı kaldığı yeni denklemde, Avrupa ve ABD başta olmak üzere tüm dünya kazananın Türkiye olduğunu kabul etmiş durumda. Suriye'deki iç karışıklığın sona ermesi, düzenin yeniden sağlanması için uygun ortamın oluşması ile herkes sığınmacıların dönüşüne odaklandı. Ancak, Türkiye'nin Suriye'deki stratejik hamlesi Akdeniz'deki egemenlik ve enerji savaşında da Türkiye'yi diğer ülkelerin önüne geçirecek. Suriye'de düzenin tesisinin ardından deniz yetki anlaşmasının yapılması Mavi Vatan'ın ve Gök Vatan'ın daha da genişlemesini sağlayacak. Olası anlaşmada KKTC'nin stratejik önemi daha da artacak.

Türkiye, Suriye ile bu anlaşmayı imzalarsa Akdeniz’e mührü vuracak! Yunanistan’ın uykularını kaçıran senaryo

SURİYE'DE 'TÜRKİYE' KAZANDI

2011 yılında başlayan Suriye'deki Arap Baharı, Orta Doğu'dan başlayarak tüm dünyada düzeni altüst etti. Milyonlarca Suriyeli, Esad Rejimi'nin zulmünden kaçarak Türkiye başta olmak üzere dünyaya dağıldı. 13 yıllık kaos Türkiye'nin stratejik hamleleri ile sona erdi. Beşar Esad, Rusya'ya kaçarken, Suriye'de Suriyelilerin hakim olduğu yeni bir dönem başladı. Rusya ve İran sahada kesin olarak kaybederken, ABD'nin etkisi de azaldı. Dünyanın neredeyse tüm saygın medya kuruluşları, Suriye'de kazananın Türkiye olduğunu çeşitli analizler ve makaleler ile duyurdu.

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Türkiye, Suriye ile bu anlaşmayı imzalarsa Akdeniz’e mührü vuracak! Yunanistan’ın uykularını kaçıran senaryo

YENİ FIRSAT PENCERESİ AÇILDI: AKDENİZ'DE ÇOK DAHA GÜÇLÜ TÜRKİYE

Türkiye, Suriye'deki akıllı politikası ve sahadaki aktif hamleleri ile yeni fırsat pencereleri doğurdu. Sığınmacı yükünün kademe kademe azalması planlanırken, Suriye'deki gelişmeler, Mavi Vatan için çok önemli olan Akdeniz'de de önemli kazanımlar sağlayacak.

Türkiye, Suriye ile bu anlaşmayı imzalarsa Akdeniz’e mührü vuracak! Yunanistan’ın uykularını kaçıran senaryo

SURİYE İLE DENİZ YETKİ ANLAŞMASI YAPILIRSA TÜRKİYE'NİN SAHA HAKİMİYETİ ARTACAK

Suriye'de yeni yönetimin seçilmesi, ülkede düzenin sağlanmasının ardından Türkiye'nin deniz yetki alanı hamlesi yapabileceği belirtiliyor. Türkiye, Suriye ile diplomatik ilişkilerini diğer ülkelerden daha hızlı güçlendirmek için Şam Büyükelçiliği'ni hızla açmıştı. Yeni dönemde, Suriye ile yapılacak olası MEB anlaşması Akdeniz'de Türkiye'nin kıtasahanlığını genişletecek.

Türkiye, Suriye ile bu anlaşmayı imzalarsa Akdeniz’e mührü vuracak! Yunanistan’ın uykularını kaçıran senaryo

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARTIK DAHA ÖNEMLİ

Türkiye'nin, Suriye ile anlaşma yapması durumunda 'dünyanın gözü' olarak adlandırılan Kıbrıs Adası'nın önemi de artacak. Özellikle KKTC'nin stratejik konumunun çok daha kritik hal alacağı belirtiliyor.

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