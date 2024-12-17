Türkiye, Suriye ile bu anlaşmayı imzalarsa Akdeniz’e mührü vuracak! Yunanistan’ın uykularını kaçıran senaryo

Türkiye, Suriye'de yaptığı stratejik hamle ile ülkede yeni bir dönemi başlattı. Rusya ve İran'ın saf dışı kaldığı yeni denklemde, Avrupa ve ABD başta olmak üzere tüm dünya kazananın Türkiye olduğunu kabul etmiş durumda. Suriye'deki iç karışıklığın sona ermesi, düzenin yeniden sağlanması için uygun ortamın oluşması ile herkes sığınmacıların dönüşüne odaklandı. Ancak, Türkiye'nin Suriye'deki stratejik hamlesi Akdeniz'deki egemenlik ve enerji savaşında da Türkiye'yi diğer ülkelerin önüne geçirecek. Suriye'de düzenin tesisinin ardından deniz yetki anlaşmasının yapılması Mavi Vatan'ın ve Gök Vatan'ın daha da genişlemesini sağlayacak. Olası anlaşmada KKTC'nin stratejik önemi daha da artacak.