Galata’daki tarihi Filistin yürüşünde gazeteci Sadık Albayrak’tan önemli mesaj: İslam dünyası yeni bir hayata kavuşuyor

İsrail zulmüne uğrayan Filistinli kardeşlerinin sesini duyurmak isteyen yüzbinler, yeni yılın ilk gününde Galata Köprüsü'ne akın etti. Milli İrade Platformu'nca düzenlenen yürüyüşe, Türkiye'nin dört bir yanından vatandaş akın etti. Tarihi yürüyüşte Gazze'deki masumların feryadı dünyaya haykırılırken İsrail zulmü lanetlendi.

Tarihi Filistin yürüşünde Sadık Albayrak ve Esra Albayrak'tan önemli mesajlar | Video

"FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDA ODLUĞUMUZU GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DUYURMAK İÇİN BURADAYIZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak, yüzbinlerin akın ettiği Büyük Filistin Yürüyüşü'ne katıldı. AHaber'e özel değerlendirmelerde bulunan Esra Albayrak, "Yapabileceğimizin en hafifi bu herhalde. Yeni yılın ilk sabahında burada olmak bir mecburiyet bir zorunluluk gibi. Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu İstanbul'dan güçlü bir şekilde duyurmak için buradayız. Burada olmaktan gurur duyuyoruz. Vaktin geleceği günü bekleyen insanlar olarak elimizden gelenin en azını geri tutmamaya çalışıyoruz.

"İSLAM DÜNYASI YENİ BİR HAYATA KAVUŞUYOR"

Tarihi yürüyüşe katılanlardan birisi de gazeteci Sadık Albayrak'tı. İslam dünyasının yeni bir hayata kavuştuğuna dikkat çeken Sadık Albayrak, Gazze'nin sesi olan yürüyüşle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

Yıkılmadık ayaktayız. Allah'a şükürler olsun. Yüzüncü yılda İslam dünyası yeni bir hayata kavuşuyor yeni bir uyanışa vesile oluyor. Türkiye Cumhuriyeti bunun öncüsü olduğuna göre bu bizim için daha büyük bir gurur vesilesidir. Bundan 100 sene evvel İstanbul'da işgal kuvvetleri vardı. Tophane'de işgalcilerin askerleri vardı ama şimdi Türk bayrağı ile Filistin bayrağı burada birlikte dalgalanıyor. Bu öldükten sonra tekrar dirilmektir. Bu hareketler Türkiye'nin dirilişine vesile olur. Arkadan gelen nesil, daha çok koşacak daha çok mücadele edecekler.