Tarihi Filistin yürüşünde Sadık Albayrak ve Esra Albayrak'tan önemli mesajlar | Video

Yeni yılın ilk gününde yüzbinler Galata Köprüsü'nde gerçekleştirilen Büyük Filistin Yürüyüşü'ne akın etti. Tarihi mitinge katılan gazeteci Sadık Albayrak, A Haber'e özel yaptığı açıklamada "Yüzüncü yılda İslam dünyası yeni bir hayata kavuşuyor yeni bir uyanışa vesile oluyor. Türkiye Cumhuriyeti bunun öncüsü olduğuna göre bu bizim için daha büyük bir gurur vesilesidir" dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı ve Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak da yüzbinlerin akın ettiği Büyük Filistin Yürüyüşü'ne katıldı. A Haber'e özel değerlendirmelerde bulunan Esra Albayrak, "Yapabileceğimizin en hafifi bu herhalde. Yeni yılın ilk sabahında burada olmak bir mecburiyet bir zorunluluk gibi. Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu İstanbul'dan güçlü bir şekilde duyurmak için buradayız. Burada olmaktan gurur duyuyoruz. Vaktin geleceği günü bekleyen insanlar olarak elimizden gelenin en azını geri tutmamaya çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.