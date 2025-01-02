Bahçeli DEM Parti zirvesinin şifreleri: Kritik görüşmede 3 paradigma…

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetiyle görüştü. Bahçeli'nin Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşmeye, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile İçişleri Bakanlığınca Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan DEM Parti'li Ahmet Türk katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.

SON DAKİKA! DEM Parti heyeti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü

KRİTİK GÖRÜŞMEDE 3 PARADİGMA

95 günlük süreci çok önemli gelişme olarak değerlendiren Takvim yazarı Bülent Erandaç, kritik zirveyi Terörsüz Türkiye, iç cephenin sağlamlığı, Türk- Kürt kardeşliğini perçinleyen adımlar olarak 3 paradigmada yorumladı.

SON DAKİKA: DEM Parti heyeti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü | Video

Erandaç şu ifadelere yer verdi:



Yüzyıllardır beraberiz, bin yıldır beraberiz Türk ve Kürtler... Coğrafya üzerinde çok çeşitli oyunlar oynanıyor.

1 Ekim'de Cumhurbaşkanımız Meclis'te tarihi bir konuşma yaptı. Aynı gün sayın Bahçeli çok güzel bir hamle yaptı, gitti DEM'lilerin elini sıktı.

2025'de Türk-Kürt kardeşliğini perçinleyen adımlar...



Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu ayın 11'inde Diyarbakır'a gidiyor. Çok önemli açıklamalar yapacak.

Bahçeli-DEM Parti zirvesini değerlendiren Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür de şu ifadelere yer verdi:



Siyasetin meseleye el atması çok değerlidir. Bu görüşmeyi çok olumlu görüyorum.



Siyasetçilerdeki zihniyet değişimi gerçekleşirse bu iş hal yola girebilir diye düşünüyorum. Geçmişte çok denedik...



Ben 2005'den beri Erdoğan'ın Başbakan iken Diyarbakır konuşmasından sonra çok yakından izlediğim süreçler yaşadık.





2009-2011-2013'de çok benzer pozitif havalar da oluştu öyle umutlandık ve en son 2013-2015 arasında 'artık bu işe son bir nokta koyulacak' diye düşünüyorduk. Araya başka aktörler girdi, ABD ve Avrupa girdi ama onlardan daha önemlisi buradaki Kürt veya Türk siyasi aktörlerin zihniyet değişiminin olmaması meseleye onların sıcak bakıp bakmamasıdır. O açıdan şu süreci çok anlamlı ve önemli buluyorum.