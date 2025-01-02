SON DAKİKA: DEM Parti heyeti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü | Video
DEM Parti heyeti TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'la görüştü. Heyet, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Görüşme 40 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Önder, basın mensuplarının sorusu üzerine, DEM Parti'li Türk'ün, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye tespih hediye ettiğini söyledi. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür ve Gazeteci-Yazar Bülent Erandaç A Haber ekranlarında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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