İstanbul’dan yükselen ses dünya medyasında da yankılandı

Milli İrade Platformu'nca, Filistin'deki katliamın durdurulması amacıyla yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle Galata Köprüsü'nde düzenlenen eyleme dünya medyasının ilgisi yoğun oldu. Türkiye'nin en başından itibaren İsrail'e karşı sert bir tavır sergilediğine dikkat çekilen haberlerde kalabalık katılıma vurgu yapıldı.ABD merkezli AP ajansının haberinde "On binlerce kişi yeni yılın ilk gününde Gazze'deki Filistinlilere destek için İstanbul'daki Galata Köprüsü'nde bir araya geldi" denildi. Haberde İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan'ın sözlerine yer verildi. Yine ABD merkezli Washington Post sitesindeki haberde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her platformda çok sert bir şekilde İsrail'i eleştirdiği hatırlatıldı. Londra merkezli Middle East Eye sitesindeki haberde ise gemilerin de büyük dayanışma mitingine Türkiye ve Filistin bayraklarıyla katıldığı belirtildi ve videolar paylaşıldı. İsrail medyası da Galata'daki kalabalığa dikkat çekerek "Türkiye'de yüz binlerce Filistin yanlısı İsrail'i protesto etti" başlığını attı.