İkinci Kaan geliyor

Türkiye, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın inisiyatifiyle savunma sanayiinde her yıl yeni başarılara imza atıyor. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, milli muharip uçak KAAN'ın 2'nci prototipinin görüntüsünü ilk kez gazetecilerle paylaştı. Görgün, KAAN'ın 2028'de teslim edileceğini, 2030'lu yıllarda yerli motorla uçacağını açıkladı. 5 sene içinde yerli uçak gemisinin yapılacağını kaydeden Görgün, bu yıl 3 Altay tankının teslim edileceğini söyledi. Görgün, 2024 yılı ihracat rakamları ve 2025 yılı hedeflerine ilişkin, Savunma Sanayii Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında şu bilgileri verdi:

EN ÇOK İHRACAT AVRUPA'YA



Savunma sanayii alanında 2024 yılında 230'un üzerinde ürün 180 ülkeye ihraç edildi. Savunma sanayiinde 3 bin 500 firmadan 1600'ü ihracat yapıyor. En çok ihracat yapılan ilk 10 ülkeden 5'i Avrupa ülkesi, en çok ihraç ürünler İHA'lar, SİHA'lar, akıllı füzeler, askeri helikopterler, hava radar sistemleri. ASELSAN tarafından İHA'lar, helikopterler ve uçaklar dahil sabit kanatlı ve döner kanatlı hava platformları için geliştirilen, yüksek performanslı elektro- optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi ASELFLIR-500 2024'te 16 ülkeye ihraç edildi. 7 milyar dolar seviyesinde olan ihracatımızı 2 yılda çift haneli seviyelere çıkarmayı hedefliyoruz. 2023 ve 2024 yıllarında toplam imzalanan ihracat sözleşmelerinin tutarı 20 milyar doların üzerinde.

Dünyada savunma sanayiinde ilk 100'de olan firmaların ihracat rakamları Türkiye'nin durumunu daha iyi gösteriyor. Bugün listenin birinci sırasındaki Lockheed Martin'in kişi başı ihracat değeri 150 bin dolar. Rafale'nin 240 bin dolar. Bizim ortalamada geldiğimiz rakam 70 bin dolar. Baykar burada özel bir teşekkürü hak ediyor. Kişi başı ihracat değeri 300 bin dolar olan bir savunma sanayii şirketimiz var.

İKİNCİ KAAN'DAN İLK GÖRÜNTÜ



Görgün, milli muharip uçak KAAN'ın 2'nci prototipinin görüntüsünü de ilk kez basın mensuplarıyla paylaştı. Toplam 6 adet KAAN prototipinin üretileceğini açıklayan Görgün, "KAAN'ı 2028'de teslim edeceğiz. 2030'lu yıllarda da yerli motorla kullanılıyor olacak" dedi. Fazla prototip üretip testleri hızlı yapacaklarını söyledi.

Bu yıl en az 3 tane Altay tankını TSK'ya teslim edeceğiz. ALTAY tankının motoru "BATU 1500"de sona yaklaştık.

MİLLİ UÇAK GEMİSİ



Yerli motor üretimini önceledik. Kirpi ve Vuran araçları 400 beygirlik Tuna motoru ile Kara Kuvvetleri ve jandarmaya teslim edildi. KAAN'ın motorunun çalışmalarına başladık. Çakır füzesinin motoru teslim edildi. Gökbey için TS 1400 motoru testleri devam ediyor. TF 10000 motorunu Kızılelma ve Anka 3 için yapıyoruz.

Milli uçak gemisini 5 yıl içinde teslim etmek için çalıştıklarını söyleyen Görgün, 2025'te tamamlamak üzere odaklanacakları 200 proje olduğunu kaydetti.

GÖKLERE ÇELİK KUBBE



Çelik kubbe çok katmanlı hava savunma sistemi yaklaşımının bütünleşik olarak kullanılması. Üretilen radar sensör, karıştırma sistemleri, elektrooptik sistemler, lazer sistemleri, her biri hem irtifa hem menzil olarak hava savunma şemsiyesi altında birtakım tedbirlerin oluşturulması bakımından bütüncül değerlendirilmesi. Donanım ve yazılım olarak noktasal ve bölgesel olarak hava savunma sistemi oluşturacak. Çelik Kubbe, çok hızlı karar verip uygulayabilen bir şemsiye yapı. Tehdidi önce fark edecek, fark ettiği tehdidin ne olduğunu, nereye gitmek istediğini belirleyecek, neyle imha etmek gerektiğini hesaplayacak, nerede imha etmeniz gerektiğine karar verip ateşlemeyi saniyeler içinde yapacak. Bunu bütünsel olarak yapan bir yapı.