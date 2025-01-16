Gazze’de zafer sevinci

İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde onbinlerce masum Filistinliyi katlettiği 15 aylık insanlık dışı soykırım süreci nihayet son buluyor. Görüşmelerin olumlu sonuçlandığını ve İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşmasının kabul edildiğini ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump duyurdu. İki taraftan da resmi açıklama gelmezken Gazze'de ve Batı Şeria'da onbinlerce Filistili sokaklara dökülüp kutlama yaptı. 19 Ocak'ta yürürlüge gireceği belirtilen anlaşmaya göre İsrail, Gazze'den kademeli olarak çekilecek, ayrıca 2 bin Filistinli tutsağı serbest bırakacak. Hamas da elindeki 33 İsrailli rehineyi salıverecek.

TRUMP: PAYIM BÜYÜK

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, yaptığı açıklamada,"Orta Doğu'da esirler konusunda (Gazze'de ateşkes) anlaşma sağlandı. Kısa sürede serbest kalacaklar. Teşekkürler" ifadelerini kullandı. Trump, daha sonra yaptığı açıklamada da, söz konusu ateşkes anlaşmasını, 5 Kasım 2024'teki başkanlık seçimlerini kazanmasına bağladı ve kendi yönetiminin "barış arayışında" olduğunu ve bunu, tüm dünyaya göstereceklerini belirtti. Ateşkeste kendi payının büyük olduğunu savunan Trump, "Bu, Amerika ve hatta dünya için gerçekleşecek harika şeylerin sadece başlangıcı" dedi.

İSRAİL OYLAYACAK

İsrail'de daraltılmış güvenlik kabinesinin bu sabah Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylamak için toplanacağı bildirildi. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un taraflar arasında esir takasını gerçekleştirecek Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric Egger ile görüştüğü bildirildi.

KADEMELİ ÇEKİLECEK

Amerikan haber ajansı Reuters'a göre altı haftalık ilk ateşkes aşaması, İsrail güçlerinin Gazze'nin merkezinden kademeli olarak çekilmesini ve yerinden edilmiş Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine geri dönmesini içeriyor. Anlaşmanın uygulanması Katar, Mısır ve ABD'nin garantörlüğünde olacak. ABD Başkanı Biden, "ABD, Mısır ve Katar'ın beraber yürüttüğü diplomasi sonucunda İsrail ile Hamas ateşkese ve rehine anlaşmasına vardı" açıklamasını yaptı. BM Genel Sekreteri Guterres de anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirterek, taraflara anlaşmayı uygulama çağrısında bulundu.

SON ANA KADAR KATLİAM

İsrail, Hamas ile ateşkes anlaşmasına vardıkları gün bile katliamdan vazgeçmedi. Gazze'yi vuran İsrail güçleri en az 62 kişiyi daha öldürdü. İsrail'in 467 gündür saldı- rılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybı 46 bin 707'ye, yaralı sayısı 110 bin 265'e yükseldi.