Yavaş’tan yeni yılda 3.5 milyarlık satış

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) en fazla borcu bulunan belediye olan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), çareyi taşınmaz satışında buldu. Ocak ayı meclis toplantısı 1. oturumunda 8 milyar 250 milyon TL'lik yeni borçlanma yetkisi alan ABB Başkanı Mansur Yavaş, taşınmaz satışları ile gündemde. SGK'nın 554 taşınmaz için haciz işlemleri başlatmasının ardından harekete geçen ABB Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin 8.7 milyar TL'lik sigorta prim borcunu kapatabilmek için toplam değeri 3.5 milyar TL'yi bulan 89 taşınmazı satışa sundu.

BİRER BİRER SATIYOR

22-23 Ocak tarihlerinde yapılacak ihalelerle, 39 mesken, 32 arsa, 9 ofis, 5 konut, 3 büro ve 1 dükkân satışa sunulacak. Satışa konu taşınmazlar Çankaya, Mamak, Bala, Pursaklar, Gölbaşı, Çubuk ve Etimesgut ilçelerinde bulunuyor. Bu taşınmazlar arasında sağlık alanları, spor tesis alanları, sanayi alanları ve konut arazileri de yer alıyor.

Bu taşınmazların toplam muhammen bedeli ise 3 milyar 554 milyon TL'yi geçiyor. Satışa çıkarılan taşınmazların 17'si Çubuk'taki sanayi alanlarından oluşurken, en değerli taşınmaz Mamak Üreğil'de yer alıyor. 99 bin 300 metrekarelik bu arsanın bedeli 2 milyar 600 milyon TL olarak belirlendi. Satışa konu taşınmazlar için Belediye Encümeni, 22 Ocak Çarşamba ve 23 Ocak Perşembe günlerinde Hipodrom Caddesi'ndeki Belediye Hizmet Binası'nda ihaleler düzenleyecek.