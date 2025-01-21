Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Bolu'daki yangınla ilgili açıklama: Sorumlulardan hesap sorulacak
Giriş Tarihi: 21.1.2025 15:02 Son Güncelleme: 21.1.2025 15:18

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Bolu'daki yangınla ilgili açıklama: Sorumlulardan hesap sorulacak

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Ankara 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Bolu Kartalkaya'da otelde meydana gelen ve 10 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili yaptığı açıklamada,"Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumlulardan hesap sorulması için gereken her türlü adım atılacaktır, atılmaktadır. Sorumlulardan hesap sorulacak." dedi.

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Bolu’daki yangınla ilgili açıklama: Sorumlulardan hesap sorulacak

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Ankara 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Maalesef Bolu'dan acı haber aldık. Adli tahkikat başlatıldı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Gereken adımlar atılıyor. Sorumlulardan hesap sorulacak."

Bugün sizinle uzun uzun sohbet etmek isterdim.. Ama yürek acımız çok büyük. Biliyorsunuz AK Parti 14 Ağustos 2001 tarihinde bu millete hizmet için siyasete girmiş bir partidir. Bu partinin sahibi milletin kendisidir.

AK PARTİ'YE KATILAN KÜRŞAD ZORLU'NUN ROZETİNİ BAŞKAN ERDOĞAN TAKTI

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Kürşad Zorlu da geçtiğimiz haftalarda istifa etmişti.

Zorlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Gelinen noktada, bu umudu geleceğe taşıyacak ortak bir hedef doğrultusunda ilerleme imkanının kaybedildiğini üzülerek görmüş bulunmaktayım" demişti.

İstifasını açıklayan Kürşad Zorlu, AK Parti'ye katıldı. Zorlu'nun rozetini Başkan Recep Tayyip taktı.

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Bolu'daki yangınla ilgili açıklama: Sorumlulardan hesap sorulacak
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