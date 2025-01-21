SON DAKİKA: Bolu’da Kartalkaya’da otel yangını! Bakan Yerlikaya açıkladı: 10 ölü 32 yaralı

Son dakika haberi... Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yangınla ilgili yaptığı açıklamada, 10 kişinin hayatını kaybettiğini 32 kişinin de yaralandığını açıkladı.