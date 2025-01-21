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Giriş Tarihi: 21.1.2025 09:22 Son Güncelleme: 21.1.2025 09:44

SON DAKİKA: Bolu'da Kartalkaya'da otel yangını! Bakan Yerlikaya açıkladı: 10 ölü 32 yaralı

Son dakika haberi... Bolu Kartalkaya'da bir otelde çıkan yangın faciaya neden oldu. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelin restoran kısmında çıkan yangın bir anda tüm alanı kapladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, yangında 10 kişinin hayatını kaybettiğini 32 kişinin de yaralandığını açıkladı.

AA
SON DAKİKA: Bolu’da Kartalkaya’da otel yangını! Bakan Yerlikaya açıkladı: 10 ölü 32 yaralı

Son dakika haberi... Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yangınla ilgili yaptığı açıklamada, 10 kişinin hayatını kaybettiğini 32 kişinin de yaralandığını açıkladı.

09:43

BAKAN IŞIKHAN: 4 BAŞMÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki yaşanan elim olayı araştırmak üzere 4 Başmüfettiş görevlendirilmiştir. Müfettişlerimiz gerekli incelemeleri yapacaktır" açıklaması yaptı. 

09:20

ÇARŞAFLARLA SARKTILAR

Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bir otelde çıkan 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 32 kişinin de yaralandığı yangında, çarşafları birbirine bağlayıp pencerelerden sarkarak inmeye çalışan kişiler, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

 

09:18

BAKAN YERLİKAYA AÇIKLADI: 10 ÖLÜ 32 YARALI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde çıkan yangında vefat edenlerin sayısının 10'a, yaralı sayısının 32'ye yükseldiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, bugün saat 03.27'de Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde yangın çıktığı ihbarının alındığını belirtti.

SON DAKİKA: Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde otel yangını! 10 ölü, 32 yaralı | Video

 

Yangına çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 267 personelle müdahale edildiğini ve çalışmaların devam ettiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Maalesef vefat edenlerin sayısı 10'a, yaralı sayısı 32'ye yükselmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

 

09:17

BOLU VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, AA muhabirine, 234 civarında misafirin kaldığı otelde gece 03.30 sıralarında ilk belirlemelere göre, restoran katında yangın çıktığını bildirdi. Alevlerin buradan yayıldığını aktaran Vali Aydın, "Şu anda 10 vefat, 32 yaralımız var. Yangına müdahale devam ediyor."

09:16

ALEVLER TÜM BİNAYI SARDI

Yangın, sabahın erken saatlerinde Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Otelin bir odasında başlayan yangın tüm binayı sardı. 

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sebebiyle oteldeki tatilciler diğer otellere tahliye edildi.

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SON DAKİKA: Bolu'da Kartalkaya'da otel yangını! Bakan Yerlikaya açıkladı: 10 ölü 32 yaralı
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