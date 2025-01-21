Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal otel yangın sonrası Bakan Yerlikaya'dan açıklama: 66 ölü 51 yaralı | Video

Son dakika haberi... Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal otelde çıkan yangın faciaya neden oldu. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelin restoran kısmında çıkan yangın bir anda tüm alanı kapladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, yangında 66 kişinin hayatını kaybettiğini 51 kişinin de yaralandığını açıkladı.