Video Haber Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Bolu'daki yangınla ilgili açıklama: "Sorumlulardan hesap sorulacak" | Video
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Bolu'daki yangınla ilgili açıklama:

Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Bolu'daki yangınla ilgili açıklama: "Sorumlulardan hesap sorulacak" | Video

21.01.2025 | 15:58

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Ankara 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Bolu Kartalkaya'da otelde meydana gelen ve 66 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumlulardan hesap sorulması için gereken her türlü adım atılacaktır, atılmaktadır." dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakan Ersoy: Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik belgesi mevcut | Video 01:11
Bakan Ersoy: "Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik belgesi mevcut" | Video 21.01.2025 | 16:14
Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan Bolu’daki yangınla ilgili açıklama: Sorumlulardan hesap sorulacak | Video 06:03
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Bolu'daki yangınla ilgili açıklama: "Sorumlulardan hesap sorulacak" | Video 21.01.2025 | 15:58
Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal otel yangın sonrası Bakan Yerlikaya’dan açıklama: 66 ölü 51 yaralı | Video 08:09
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal otel yangın sonrası Bakan Yerlikaya'dan açıklama: 66 ölü 51 yaralı | Video 21.01.2025 | 15:26
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi | Video 01:06
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi | Video 21.01.2025 | 14:20
Sivas Yıldız Dağı’ndaki otelde gaz sıkışması kaynaklı patlama! Yaralılar var... | Video 01:36
Sivas Yıldız Dağı'ndaki otelde gaz sıkışması kaynaklı patlama! Yaralılar var... | Video 21.01.2025 | 11:55
Bolu Kartalkaya’daki otel yangını! İş Güvenliği ve Sağlığı Uzmanı Nuri Bingöl’den önemli açıklamalar | Video 06:22
Bolu Kartalkaya'daki otel yangını! İş Güvenliği ve Sağlığı Uzmanı Nuri Bingöl'den önemli açıklamalar | Video 21.01.2025 | 11:31
SON DAKİKA: Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde otel yangını! 10 ölü, 32 yaralı | Video 01:22
SON DAKİKA: Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde otel yangını! 10 ölü, 32 yaralı | Video 21.01.2025 | 08:28
Nebi Miş | Trump’ın ikinci döneminin erken sonuçları 06:11
Nebi Miş | Trump’ın ikinci döneminin erken sonuçları 20.01.2025 | 17:06
Yavuz Donat | Sokağın sesi 07:23
Yavuz Donat | Sokağın sesi 20.01.2025 | 17:04
Kerem Alkin | Çok kutuplu ve çok parçalı düzen 04:17
Kerem Alkin | Çok kutuplu ve çok parçalı düzen 20.01.2025 | 17:02
Haşmet Babaoğlu | Cevapsız sorular zamanı 02:45
Haşmet Babaoğlu | Cevapsız sorular zamanı 20.01.2025 | 16:57
Beylikdüzü’nde düzenlenen ‘Narkokapan-8’ operasyonunda 1 şüpheli yakalandı | Video 00:52
Beylikdüzü’nde düzenlenen ‘Narkokapan-8’ operasyonunda 1 şüpheli yakalandı | Video 20.01.2025 | 08:31
Başkan Erdoğan’dan Mersin’de önemli mesajlar: Bölgemizde 100 yıllık oyun bozuluyor 42:25
Başkan Erdoğan'dan Mersin'de önemli mesajlar: Bölgemizde 100 yıllık oyun bozuluyor 18.01.2025 | 17:18
Başkan Erdoğan: İsrail Gazze’nin direnişini kıramadı 42:38
Başkan Erdoğan: İsrail Gazze'nin direnişini kıramadı 18.01.2025 | 15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana’da 06:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da 18.01.2025 | 14:20
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Azerbaycan’da 20:06
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Azerbaycan’da 18.01.2025 | 13:20
Bayraktar TB3, ilk atış testinde hedefi tam isabetle vurdu 00:50
Bayraktar TB3, ilk atış testinde hedefi tam isabetle vurdu 18.01.2025 | 12:15
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan AK Parti Konya İl Kongresi’nde önemli açıklamalar | Video 33:26
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Konya İl Kongresi'nde önemli açıklamalar | Video 17.01.2025 | 15:38
’Hücre’ operasyonlarında 66 şüpheli yakalandı | Video 01:19
'Hücre' operasyonlarında 66 şüpheli yakalandı | Video 17.01.2025 | 08:42
Kalyon PV’den ABD’ye uzay hücresi | Video 03:43
Kalyon PV'den ABD'ye uzay hücresi | Video 16.01.2025 | 12:59

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA