Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Bolu'daki yangınla ilgili açıklama: "Sorumlulardan hesap sorulacak" | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Ankara 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Bolu Kartalkaya'da otelde meydana gelen ve 66 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumlulardan hesap sorulması için gereken her türlü adım atılacaktır, atılmaktadır." dedi.