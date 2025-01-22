Başkan Erdoğan Bolu’da

76 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Bolu Kartalkaya'da bulunan, Grand Kartal Otel'de dün gece saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. 12 katlı, dış cephesi ahşap kaplama olan otelde restoran bölümünde başladığı belirlenen yangında alevler hızla yayıldı. Yarıyıl tatili nedeniyle doluluk oranının yüzde 80-90 civarında olduğu belirtilen ve 238 kişinin konakladığı otelde yangın nedeniyle 76 kişi yaşamını yitirdi, 51 kişi ise yaralandı.