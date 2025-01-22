Başkan Erdoğan Bolu’da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşların cenaze namazına katılacak.
76 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Bolu Kartalkaya'da bulunan, Grand Kartal Otel'de dün gece saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. 12 katlı, dış cephesi ahşap kaplama olan otelde restoran bölümünde başladığı belirlenen yangında alevler hızla yayıldı. Yarıyıl tatili nedeniyle doluluk oranının yüzde 80-90 civarında olduğu belirtilen ve 238 kişinin konakladığı otelde yangın nedeniyle 76 kişi yaşamını yitirdi, 51 kişi ise yaralandı.
Otelde konaklayanlardan bazılarının çarşafları birbirine bağlayıp pencereden indiği, bazılarının ise panikle camdan atladığı ortaya çıktı. Yangının ardından ortaya çıkan detaylar, faciaya davetiye çıkaran ihmalleri gözler önüne serdi. Otelde duman detektörünün ve yangın söndürme sisteminin olmadığı, alarm zillerinin çalmadığı ve acil çıkış kapısının bulunmadığı iddia edildi.
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