Video Haber Başkan Erdoğan Bolu'daki yangında hayatını Gültekin ailesinin cenaze namazına katıldı: "Canımız, yüreğimiz yandı" | Video
Başkan Erdoğan Bolu'daki yangında hayatını Gültekin ailesinin cenaze namazına katıldı:

Başkan Erdoğan Bolu'daki yangında hayatını Gültekin ailesinin cenaze namazına katıldı: "Canımız, yüreğimiz yandı" | Video

22.01.2025 | 15:36

Son dakika haberleri: Bolu Kartalkaya’da 12 katlı bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden 76 kişi arasında, AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi Habibe Güner’in kızı Zehra Sena Gültekin ve ailesinden 7 kişi de bulunuyor. Yangın sırasında annesini arayarak helallik isteyen Gültekin’in, ailesiyle birlikte evlatlık edindiği 10 yaşındaki Sümeyye Güner’i de büyüttüğü öğrenildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı cenaze töreninde,“Canımız, yüreğimiz yandı. Tüm ailesine, milletimize sabırlar niyaz ediyorum” dedi. Gültekin ailesinden 7 kişi gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

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