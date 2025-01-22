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İşte yanan otelin itfaiye raporu: 19 gün önce denetlenmiş! Tanju Özcan ‘Kartalkaya yetki alanım değil’ demişti
Giriş Tarihi: 22.01.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
13:59
İşte yanan otelin itfaiye raporu: 19 gün önce denetlenmiş! Tanju Özcan ‘Kartalkaya yetki alanım değil’ demişti
Kartalkaya'da 76 kişinin can verdiği otel yangınında sorumluluğu olmadığını iddia eden CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı çok zor durumda bırakacak bir belge ortaya çıktı. CHP'li Tanju Özcan'ın başkanlığını yaptığı Bolu Belediyesi'nin yangından 19 gün önce Grand Kartal otelin kafesi için yangın yeterlilik belgesi verdiği ortaya çıktı. Üstelik belgenin altındaki imza da İtfaiye müdürlüğünün de bağlı olduğu, Tanju Özcan'ın dayı oğlu Sedat Gülener'e ait. Sedat Gülener, Tanju Özcan tarafından Bolu İtfaiye Müdürü yapılmıştı.