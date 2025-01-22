İşte yanan otelin itfaiye raporu: 19 gün önce denetlenmiş! Tanju Özcan ‘Kartalkaya yetki alanım değil’ demişti

Üstelik belgenin altındaki imza da İtfaiye müdürlüğünün de bağlı olduğu, Tanju Özcan'ın dayı oğlu Sedat Gülener'e ait. Bolu Belediyesi Başkanlığı İtfaiye müdürlüğü tarafından oluşturulan ve Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş'ye hitaben yazılan belge, 24 Aralık 2024 tarihli şirket başvurusuna cevaben hazırlanmış.