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Haberler Yaşam İşte yanan otelin itfaiye raporu: 19 gün önce denetlenmiş! Tanju Özcan ‘Kartalkaya yetki alanım değil’ demişti
Giriş Tarihi: 22.01.2025 13:22 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 13:59

İşte yanan otelin itfaiye raporu: 19 gün önce denetlenmiş! Tanju ÖzcanKartalkaya yetki alanım değil’ demişti

Kartalkaya'da 76 kişinin can verdiği otel yangınında sorumluluğu olmadığını iddia eden CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı çok zor durumda bırakacak bir belge ortaya çıktı. CHP'li Tanju Özcan'ın başkanlığını yaptığı Bolu Belediyesi'nin yangından 19 gün önce Grand Kartal otelin kafesi için yangın yeterlilik belgesi verdiği ortaya çıktı. Üstelik belgenin altındaki imza da İtfaiye müdürlüğünün de bağlı olduğu, Tanju Özcan'ın dayı oğlu Sedat Gülener'e ait. Sedat Gülener, Tanju Özcan tarafından Bolu İtfaiye Müdürü yapılmıştı.

YUSUF ÖZDEMİR
İşte yanan otelin itfaiye raporu: 19 gün önce denetlenmiş! Tanju Özcan ‘Kartalkaya yetki alanım değil’ demişti

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yangından sadece birkaç saat sonra kameraların karşısına geçip "belediyenin sorumluluğu yok, tüm yetki bakanlıkta" diyerek sorumluluğu üstünden atmaya çalıştı...

İşte yanan otelin itfaiye raporu: 19 gün önce denetlenmiş! Tanju Özcan ‘Kartalkaya yetki alanım değil’ demişti

Sorumluluğun belediyede olduğunu belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u çirkin ithamlarla yalanlamaya yeltenen Tanju Özcan, yangın bölgesinin belediye kontrolünde olmadığını iddia ederek, Bolu Belediyesi İtfaiyesi'nin Kartalkaya Bölgesi'nde yetkili olmadığını iddia etti.

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İşte yanan otelin itfaiye raporu: 19 gün önce denetlenmiş! Tanju Özcan ‘Kartalkaya yetki alanım değil’ demişti

CHP'li Tanju Özcan'ın başkanlığını yaptığı Bolu Belediyesi'nin yangından 19 gün önce yani 2 Ocak 2025'te Kartalkaya Bölgesi'ndeki kafe için yangın yeterlilik belgesi verdiği ortaya çıktı.

İşte yanan otelin itfaiye raporu: 19 gün önce denetlenmiş! Tanju Özcan ‘Kartalkaya yetki alanım değil’ demişti

Üstelik belgenin altındaki imza da İtfaiye müdürlüğünün de bağlı olduğu, Tanju Özcan'ın dayı oğlu Sedat Gülener'e ait. Bolu Belediyesi Başkanlığı İtfaiye müdürlüğü tarafından oluşturulan ve Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş'ye hitaben yazılan belge, 24 Aralık 2024 tarihli şirket başvurusuna cevaben hazırlanmış.

İşte yanan otelin itfaiye raporu: 19 gün önce denetlenmiş! Tanju Özcan ‘Kartalkaya yetki alanım değil’ demişti

Tek sayfalık belgede, Kartalkaya Bölgesi'nde ilgili şirket adına açılmak istenen "bir kafe restoran" için itfaiyenin onay verdiği görülüyor. Başvurusu Bolu Belediyesi İtfaiyesi tarafından onaylanan firmanın (Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş) adresi Bolu Ticaret Sicili kayıtlarında "Grand Kartal Otel No.2/1 Gökpınar Yaylası yolu Kartalkaya Bolu" olarak görülüyor.

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