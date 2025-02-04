Özgür Özel’den DHKP-C sloganıyla A Haber’e tehdit: Sen de kurtulamazsın tek başına! Ya hep beraber ya da hiçbirimiz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun savcı ve bilirkişiyi tehdit etmesinin ardından, ifade vermek üzere geldiği Çağlayan Adliyesi'nde, kendisine destek vermek için toplanan CHP'liler, DHKP-C terör örgütü sloganları atmıştı. Terör örgütünün kullandığı, "Ya hep beraber ya da hiçbirimiz" sloganıyla İmamoğlu'na destek veren CHP'liler sokak çağrısında bulunmuştu.
CHP GENEL BAŞKANINDAN AHABER'E TERÖR SLOGANIYLA TEHDİT
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasının ardından kapıda kendisini bekleyen gazeteciler bazı sorular yöneltti. A Haber muhabiri de kendisine, "Ön seçim kararına karşı olduğunuz söyleniyor." ifadelerini yöneltti.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN DHKP-C SLOGANIYLA A HABER'E TEHDİT— Sabah (@sabah) February 4, 2025
CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısı çıkışında, A Haber muhabirinin sorusuna adeta tehditle yanıt veren Özel, "Sen de kurtulamazsın tek başına! Ya hep beraber ya da hiçbirimiz..." ifadelerini kullandı. pic.twitter.com/QYCyGxCxjv
Daha muhabir sözünü bitirmeden lafa giren Özel muhabiri açıkça tehdit etti. "A haber sen de kurtulamazsın tek başına." dedi. Ardından yoluna devam eden Özel, terör örgütü DHKP-C'nin de sloganı olan, "Ya hep beraber ya da hiçbirimiz..." ifadelerini kullandı.