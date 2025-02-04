Özgür Özel’den DHKP-C sloganıyla A Haber’e tehdit: Sen de kurtulamazsın tek başına! Ya hep beraber ya da hiçbirimiz

CHP GENEL BAŞKANINDAN AHABER'E TERÖR SLOGANIYLA TEHDİT

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasının ardından kapıda kendisini bekleyen gazeteciler bazı sorular yöneltti. A Haber muhabiri de kendisine, "Ön seçim kararına karşı olduğunuz söyleniyor." ifadelerini yöneltti.

Daha muhabir sözünü bitirmeden lafa giren Özel muhabiri açıkça tehdit etti. "A haber sen de kurtulamazsın tek başına." dedi. Ardından yoluna devam eden Özel, terör örgütü DHKP-C'nin de sloganı olan, "Ya hep beraber ya da hiçbirimiz..." ifadelerini kullandı.