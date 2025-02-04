Haberler Gündem Haberleri Özgür Özel'den DHKP-C sloganıyla A Haber'e tehdit: Sen de kurtulamazsın tek başına! Ya hep beraber ya da hiçbirimiz
Giriş Tarihi: 4.2.2025 20:53 Son Güncelleme: 4.2.2025 21:19

Özgür Özel'den DHKP-C sloganıyla A Haber'e tehdit: Sen de kurtulamazsın tek başına! Ya hep beraber ya da hiçbirimiz

CHP'nin son günlerde dilinine doladığı, daha önce DHKP-C terör örgütü tarafından kullanılan 'Ya hep beraber ya da hiçbirimiz" sloganını bu kez de CHP Genel Başkanı Özgür Özel kullandı. Partisinin grup toplantısı çıkışında, A Haber muhabirinin sorusuna adeta tehditle yanıt veren Özel, "Sen de kurtulamazsın tek başına! Ya hep beraber ya da hiçbirimiz..." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel’den DHKP-C sloganıyla A Haber’e tehdit: Sen de kurtulamazsın tek başına! Ya hep beraber ya da hiçbirimiz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun savcı ve bilirkişiyi tehdit etmesinin ardından, ifade vermek üzere geldiği Çağlayan Adliyesi'nde, kendisine destek vermek için toplanan CHP'liler, DHKP-C terör örgütü sloganları atmıştı. Terör örgütünün kullandığı, "Ya hep beraber ya da hiçbirimiz" sloganıyla İmamoğlu'na destek veren CHP'liler sokak çağrısında bulunmuştu.

CHP GENEL BAŞKANINDAN AHABER'E TERÖR SLOGANIYLA TEHDİT

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasının ardından kapıda kendisini bekleyen gazeteciler bazı sorular yöneltti. A Haber muhabiri de kendisine, "Ön seçim kararına karşı olduğunuz söyleniyor." ifadelerini yöneltti.

Daha muhabir sözünü bitirmeden lafa giren Özel muhabiri açıkça tehdit etti. "A haber sen de kurtulamazsın tek başına." dedi. Ardından yoluna devam eden Özel, terör örgütü DHKP-C'nin de sloganı olan, "Ya hep beraber ya da hiçbirimiz..." ifadelerini kullandı.

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Özgür Özel'den DHKP-C sloganıyla A Haber'e tehdit: Sen de kurtulamazsın tek başına! Ya hep beraber ya da hiçbirimiz
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