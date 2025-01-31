DHKP-C ile sokak çağrısı! Savcının şehit edildiği yerde küstah provokasyon

ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NDE DHKP-C SLOGANLARI

Bu korkunç terör saldırısı gerçekleştiğinde teröristler, bugün Çağlayan Adliyesi önünde atılan 'Ya hep beraber ya hiç birimiz' sloganları atılıyordu. Bundan daha kötü bir şey oldu. Cumhuriyet Gazetesi'nin o günkü muhabiri bu teröristlerle haklı olduklarına dair röportaj yaptı. Ertesi gün Cumhuriyet Gazetesi'nde bu teröristlerin haklı olduğuna dair tam sayfa haberi çıktı. Bu teröristler daha sonra polisle girdiği çatışamada öldürüldü ve cenazelerinde de aynı slogan atıldı. Bu teröristleri öven Ahmet Şık, şu anda eylem yapan CHP'nin desteğiyle bugün parlamentoya girdi.