DHKP-C ile sokak çağrısı! Savcının şehit edildiği yerde küstah provokasyon | Video

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i evlatları üzerinden hedef aldı daha sonra bilirkişiyi hedef gösterdi. Hakkında soruşturma başlatılan İmamoğlu'nun ifade vermek için geldiği Çağlayan Adliyesi ise adeta DHKP-C terör örgütü sloganlarıyla inledi. Konuyla ilgili A Haber'e önemli açıklamalarda bulunan Gazeteci Murat Özer, DHKP-C terör örgütü tarafından şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın, şehit edildiği yerde yaşanan bu skandalla ilgili açıklamalarda bulundu.