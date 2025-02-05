SON DAKİKA | Donald Trump’ın ’Gazze’ çıkışına sert tepki: Gazze, Filistin Devleti’nin öz toprağıdır

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Filistin halkının öz vatanında yaşama hakkını en güçlü şekilde savunuyoruz. Gazze halkının iradesine dönük her türlü dayatmanın karşısındayız." dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
ABD yönetimi tarafından dile getirilen "Filistinlilerin Gazze'yi terketmesi" şeklindeki yaklaşım, bir çözüm önerisi değil; sürgün, tehcir, etnik temizlik ve Filistin halkının öz vatanını gasbetme girişimidir. Bu en temel insan haklarına, uluslararası hukuka aykırıdır ve hiçbir meşruiyeti yoktur. Ayrıca bu yaklaşım, soykırım siyasetini teşvik etmektir.
Filistin halkının öz vatanında yaşama hakkını en güçlü şekilde savunuyoruz. Gazze halkının iradesine dönük her türlü dayatmanın karşısındayız.
Yegane çözüm, Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatının her aşamasında tüm dünya platformlarında en net ve ısrarlı şekilde savunduğu gibi, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti'nin vücut bulmasıdır.
Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bu siyasi ilke, aynı zamanda insanlık vicdanının ortak iradesidir.
Bir kere daha ifade ediyoruz: Gazze, Filistinlilerindir. Gazze, Filistin Devleti'nin öz toprağıdır.
DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN: BU KABUL EDİLEMEZ BİR KONU
Gazze'nin boşaltılması ve Filistinlilerin yerlerinden edilmesine ilişkin soruya, "Bu kabul edilemez bir konu." diyen Fidan, bölge ülkelerinin de aynı reaksiyonu gösterdiğini belirtti.
Fidan, Filistin meselesinin, Filistinlilerin ait olduğu topraklardan sürgün edilip, yerine İsraillilerin getirilmesiyle başladığını hatırlatarak, "Bu bir noktaya geldi, 1967'deki sınırlara dayalı, iki devletli çözümde uluslararası toplum, başta İslam dünyası olmak üzere bir konsensüs gösterdi. Birkaç tane ülkede, İsrail'i tamamıyle tanımama konusunda bir eğilimi var ama genel trend, 67 sınırlarına dayalı, başkenti doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması, egemenliği tamamıyla mümkün olan bir devletin kurulmasıyla bu sorunun büyük oranda çözüleceğine yönelik." diye konuştu.
Fidan, bu genel kabulün İsrail tarafında bulunmadığını, İsrail'in en büyük destekçisi ABD'de de irade olarak bulunmadığını, ancak söylem olarak bugüne kadar var olduğunu vurgulayarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugüne kadar bazı taahhütleri dile getirmekten çekindiğini kaydetti.
Fidan, Trump'ın iki devletli çözüme ilişkin taahhüt ortaya koyduğunun da görülmediğini vurgulayarak, "Gazze ile ilgili tehcir meselesi hiçbir şekilde ne bölgenin ne de bizim kabul edeceğimiz bir durum değil. Bunu düşünmek bile aslında, kötü. Bunu düşünmek bile abesle iştigal. Tartışmaya açılması bile yanlış." dedi.
TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ: GAZZE KIYAMETE KADAR FİLİSTİN'İN BİR PARÇASI OLACAK
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Trump'ın Gazze planına tepki göstererek, "Asla kabul edilemez. Gazze Filistinlilerindir ve kıyamete kadar Filistin'in bir parçası olmaya devam edecektir" dedi.
NETANYAHU VE ÇETESİ HESAP VERECEK
Netanyahu'nun işlediği bu suçlardan hesap vermesini hiçbir güç kurtaramayacak, hatta Trump'ın gayretleri bile hiçbir sonuç vermeyecek ve mutlaka Netanyahu ve çetesi uluslararası mahkemelerde hesap verecek ve bu katliamların, bu soykırım hesabı insanlık adına sorulacaktır.
Ayrıca Gazze'de 1,5 yıldır savaşan, bütün akrabalarını kaybetmiş olmasına rağmen aç biilaç, evsiz, üstünde kendisini yağmurdan, çamurdan koruyacak hiçbir şey olmamasına direnen yaklaşık 1 milyon 800 bin Gazzeli kardeşimizi de saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Gazze şehitlerine Allah'tan rahmet diliyorum.
İnsanları evlerinden ettiniz, ailelerini yok ettiniz, insanların geleceklerini yok yok etmeye çalıştınız ama onların gönlünden vatan sevgisini, millet sevgisini ve ait olduğu topraklara aidiyetlerini söküp atamadınız.
Şimdi bunu gerçekleştirememiş olan, Filistin halkının karşısında aciz kalmış olanların yeni bir hayalin peşinde koşmaları anlaşılır gibi değildir. Amerikan Başkanının, seçilir seçilmez ortaya koyduğu, "Orta Doğu'da bir istiyor." sözlerinin hemen arkasından ABD'nin başkentinde gerçekleştirilen bu tiyatroda söyledikleri sözler, asla kabul edilemez. Gazze, Filistinlilerindir ve kıyamete kadar Filistin'in bir parçası olmaya devam edecektir.
Gazze, sizin şirketlerinize satılık, kupon bir arazi değildir. Gazze, asırlar boyunca Müslüman Filistin halkının kanlarıyla suladığı aziz bir vatan parçasıdır. Nasıl bizim için bu vatanın her bir köşesi her bir karışı aziz bir vatan parçasıysa Filistinliler için Gazzeliler için de Gazze toprakları öyle bir yerdir, kıyamete kadar da öyle kalacaktır. İspatı da herhalde 1,5 yıldır fiilen her gün yapılmıştır, gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri yöneticilerine şu tavsiyeyi yapmak da hakkımızdır diye düşünüyorum. Vietnam'ı, Afganistan'ı, Irak'ı ve Gazze'de aldıkları dersleri unutanların yeni bir maceraya doğru Orta Doğu'ya sürüklemeye hakları yoktur. Böyle bir karara Orta Doğu'daki bütün halklar, bütün devletler karşı çıkacak, böyle bir gelişme asla gerçekleşmeyecektir. Onun için diyoruz ki Türkiye, barış vizyonuna sahip olmaya devam edecek ama sözünü en güçlü bir şekilde söylemeyi de sürdürecektir.
"ABD BAŞKANI BU YANLIŞ TUTUMDAN DÖNMELİ"
Filistin halkının bütün haklarını; başta var olma hakkını, Filistin Devleti'nin egemenlik hakkını ve Gazze de dahil olmak üzere Filistin topraklarının kutsal bir yer olduğunu ve bunların hepsinin de Filistin halkının kendi malı olduğunu, mülkü olduğunu her platformda destekleyecektir.
Olmayacak duaya "Amin" demeyin diyerek ABD'nin yeni başkanını uyarıyor ve bu yanlış tutumdan acilen dönmesinin dünya barışı için de Orta Doğu barışı için de önemli olduğunu ifade etmek istiyorum.