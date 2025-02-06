CHP’li eski vekil Özgür Özel’i bombaladı: Cumhurbaşkanı adayı belirlemek için yola çıkmasınlar

Erdoğan bu iddiasını son olarak 1.02.2025 tarihinde, Özgür Özel'in seçim çevresi Manisa'da AK Parti İl Kongresinde tekrarladı. Cümle şöyle: Şaibeli bir kurultayla Bay Kemal'i partiden tehcir ettiler

"HİBÇİR CHP'Lİ KABUL EDEMEZ"

Erdoğan Özel'e kendi memleketinde ağır bir ithamda bulunuyor ve Genel Başkanımız buna suskun kalıyor. Ben bu iddianın ağırlığı altında eziliyorum, üzüntü duyuyorum. Hiçbir CHP'li bu iddiayı kabul edemez.