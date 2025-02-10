‘Hani mülakat kul hakkı yemekti’

CHP'li Bilecik Belediyesi'nde görev yapan 7 memur, bir süre önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından devlet memurları için Türkiye genelinde yapılan "Görevde Yükselme" (Müdürlük) yazılı sınavına girdi. Aralarında 95 puan alarak, Türkiye çapında dereceye girenlerin de bulunduğu 7 memurdan 6'sı, belediyenin sözlü mülakatında 40-50 puan verilerek elendi.

Agatha Christie'nin romanlarının bir kaçının adının sorulduğu, kılık kıyafet, kendini ifade etme yeteneği gibi sübjektif soruların yer aldığı, NASA'nın, 350 yıl önce meydana gelen bir süpernovanın ışık yankısını görüntüleyerek uzaydaki gaz ve toz bulutlarının detaylı üç boyutlu haritasını çıkaran teleskobunun adının da sorulduğu öğrenildi. CHP'li Bilecik Belediyesinde yaşanan mülakat skandalı, akıllara CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 31 Mart yerel seçimlerinden günler önce meydanlardan verdiği sözleri akıllara getirdi. Özel halka seslendiği meydanlarda ve katıldığı televizyon programlarında, "Mülakat partizanlıktır, kul hakkı yemektir, insan ayırmaktır, haksızlık etmektir. Mutlaka kaldırılmalıdır. Biz göreve geldiğimizde mülakatları kaldıracağız" demişti.