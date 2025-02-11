CHP’deki kurultay krizinde yeni perde! Can Ataklı’dan dikkat çeken itiraf: Birbirimizi salak yerine koymalım...

Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. 'Cumhurbaşkanlığı Adaylığı' krizi hem tabanda hem parti içinde tartışmalara neden olurken, bir süredir devam eden 'Şaibeli Kurultay' iddiaları da peşpeşe gelen açıklamalarla daha da derinleşti.

KILIÇDAROĞLU ÖZEL'İ TOPA TUTTU

CHP eski milletvekili Akif Hamzaçebi'nin geçtiğimiz günlerde, "Ben bu iddianın ağırlığı altında eziliyorum, üzüntü duyuyorum. Hiçbir CHP'li bu iddiayı kabul edemez." çıkışının ardından eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da katıldığı bir televizyon programında söz konusu iddialara değindi ve parti yönetimiyle birlikte Genel Başkan Özgür Özel'i adeta topa tuttu.